Idoso é detido por furtar vaso sanitário de estação de BRT

Em uma ocorrência inusitada, um idoso de 71 anos foi detido na manhã de quinta-feira (1º) por agentes do programa BRT Seguro, após o furto de um vaso sanitário na estação Ibiapina, localizada na Penha, Zona Norte do Rio de Janeiro. De acordo com as imagens do centro de monitoramento da Mobi-Rio, o suspeito e seu cúmplice invadiram o banheiro da estação e, surpreendentemente, em menos de dois minutos, saíram pela rua com o objeto.



Os agentes, utilizando as imagens capturadas, conseguiram identificar o suspeito e seguiram até a sua residência, situada no bairro de Olaria, também na Zona Norte. Posteriormente, o idoso foi conduzido à 22ª DP (Penha).