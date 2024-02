Mulher de cineasta indicado ao Oscar é encontrada morta em hotel de Los Angeles

Isabelle Thomas, atriz de 39 anos e mulher do produtor Bradley Thomas, foi encontrada morta na terça, 20. Seu corpo foi localizado próximo à piscina do hotel.

De acordo com a polícia de Los Angeles, a causa teria sido suicídio.

Isabelle atuou em filmes como Wandering Hearts, de 2017. Ela era casada com Bradley desde 2018, com quem tinha dois filhos.

Era membro da aristocrata britânica, filha de Sir Henry Lawrence, sétimo baronete de Lucknow. Estudou em Oxford além de ter seguido na carreira de atriz.

Bradley é produtor de filmes como Assassinos da Lua das Flores (de Martin Scorcese, indicado ao Oscar deste ano), Quem Vai Ficar com Mary (1998) e Triângulo da Tristeza (2022) - este último, também contou com um perda repentina no elenco: a jovem atriz Charlbi Dean, que faleceu de sepse causada por uma bactéria, aos 32 anos.

Onde buscar ajuda?

Se você está passando por sofrimento psíquico ou conhece alguém nessa situação, veja abaixo onde encontrar ajuda:

Centro de Valorização da Vida (CVV)

Se estiver precisando de ajuda imediata, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida (CVV), serviço gratuito de apoio emocional que disponibiliza atendimento 24 horas por dia. O contato pode ser feito por e-mail, pelo chat no site ou pelo telefone 188.

Canal Pode Falar

Iniciativa criada pelo Unicef para oferecer escuta para adolescentes e jovens de 13 a 24 anos. O contato com o Canal Pode Falar pode ser feito pelo WhatsApp, de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h.

SUS

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) são unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) voltadas para o atendimento de pacientes com transtornos mentais. Há unidades específicas para crianças e adolescentes. Na cidade de São Paulo, são 33 Caps Infantojuventis e é possível buscar os endereços das unidades nesta página.

Mapa da Saúde Mental

O site Mapa da Saúde Mental traz mapas com unidades de saúde e iniciativas gratuitas de atendimento psicológico presencial e online. Disponibiliza ainda materiais de orientação sobre transtornos mentais.