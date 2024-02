Tragédia! Vizinho mata jovem após briga por descarte de lixo

Na cidade de Goiânia, um trágico incidente resultou na morte de João Tovar Ataide, de 20 anos, após uma briga com seu vizinho, José Moreira Neto, comissário de bordo de 38 anos. Segundo a Polícia Militar, o conflito teve início devido a uma questão relacionada ao descarte de lixo, o que teria levando João a invadir o apartamento de José após arrombar o portão com chutes.



Com base nas imagens das câmeras internas do prédio, é possível observar a vítima agredindo a grade de proteção antes de conseguir acesso ao apartamento do suspeito. A Polícia Militar informou que a briga teve origem no hábito constante da avó de João, que possui Alzheimer, de jogar lixo do sétimo andar em direção ao sexto. Vizinhos insatisfeitos teriam interfonado para reclamar formalmente, desencadeando a visita pessoal de João.



Durante o confronto, o suspeito atingiu a mão de João com um bastão, seguido por ameaças e uma invasão violenta à residência dos vizinhos. A situação culminou com José Moreira desferindo um golpe fatal no abdômen de João com uma faca. Após ser socorrido, João faleceu no local.



José Moreira foi detido inicialmente, mas foi liberado em 31 de janeiro após uma audiência de custódia. Como réu primário, ele está obrigado a usar tornozeleira eletrônica por 90 dias e comparecer ao tribunal mensalmente para prestar contas de suas atividades. Restrições de horários e a proibição de mudar de endereço sem aviso prévio foram impostas a José Moreira.

Em Goiás, jovem invade apartamento vizinho após briga por lixo e termina morto depois de receber facada no abdômen



