BBB 24: Novo casal, redenção de Davi e rivalidade entre sisters marcam a madrugada; leia resumo

A madrugada deste sábado, 3, no Big Brother Brasil 24, foi marcada pela festa com Thiaguinho e repercussões da decisão da líder Fernanda. A sister colocou Beatriz, Alane, Yasmin e Deniziane em sua mira para o paredão de domingo, 4, o que gerou muitas especulações e conversas sobre estratégia na casa.

Além disso, um novo casal surgiu no programa: MC Bin Laden e Giovanna se beijaram durante a festa. Juninho também tentou conquistar Alane, que o repreendeu, alegando que "shippa" ele com sua amiga, Leidy Elen.

Na madrugada, Wanessa Camargo também refletiu sobre sua relação com Davi e, em conversa com Beatriz, decidiu que não iria mais votar no brother.

Na mira da líder

Antes da festa começar, Tadeu pediu que Fernanda apontasse quem são as participantes que estão na sua mira para indicação ao paredão deste domingo, 4. Ela escolheu Beatriz, Alane, Yasmin e Deniziane.

Ainda durante a transmissão ao vivo, Beatriz chamou a líder de falsa e Fernanda retrucou, referindo-se a ela como "maluca da galera". Posteriormente, os colegas de confinamento criticaram a postura de Beatriz no programa.

Provocações?

Logo no início da festa, Beatriz seguiu mostrando a pulseira que Fernanda lhe entregou. Em outro momento, ela se juntou com Alane e Deniziane para mostrar novamente o braço para a câmera.

Na sequência, a líder comentou sobre sua relação com a sister em conversa com Juninho: "A Bia, realmente, eu acho que ela é 'dodói' da cabeça, tá sem remédio. Não me incomoda tanto, ela faz muito showzinho". Porém, depois disso, ela optou por ir embora da festa.

"Não é sobre o que estou recebendo, é sobre o que eu vou fazer, a minha vontade de fazer [...] Não é sobre palavras, não sou mulher de palavras. Dou logo um porradão e vou embora", desabafou a líder em conversa com Pitel.

Trégua entre Wanessa e Davi

Antes da festa, Wanessa chamou Davi para conversar sobre "as mágoas" que tem do brother. Depois de se entenderem, a cantora afirmou, durante a festa, que não pretende mais votar nele.

"O que eu não queria deixar é esse ranço que eu estava criando dele, quando tudo que a pessoa faz você acha ruim. É aí que está nosso erro, ninguém é ruim o tempo inteiro", refletiu. Beatriz concordou, alegando que nunca votou nele e, então, a camarote concluiu:

"A conversa deu muito certo. Não quero mais votar nele também [...] Me faz mal guardar rancor".

Novo casal

Depois de trocarem um selinho na festa anterior, MC Bin Laden e Giovanna se beijaram na madrugada deste sábado, 3. "Se você quiser me beijar, eu beijo. Mas selinho não aceito mais", brincou o funkeiro.

"A parada é que fico com pé atrás de misturar as coisas e influenciar no jogo, tanto para mim quanto para você", respondeu Giovanna. O brother garantiu que não tinha intenção de formar casal na competição e reiterou que nada mudaria entre os dois.

Investidas

Em uma conversa sobre estratégias, Alane dizia para Juninho que tentou se aproximar de Fernanda e que, futuramente, precisaria votar nele.

"Eu nunca votei em ti, mas o jogo está afunilando. Uma hora vou, de fato, votar", explicou a sister. "Quero que você saiba que lá fora isso, para mim, não tem nada a ver. Eu te acho a maior gata, então...", respondeu o brother.

Ela ignorou a investida do pipoca e disse: "Obrigada, mas é que eu shippo muito você e minha amiga Leidy". Em outras festas, Juninho flertou com Leidy. Alane comentou com as amigas sobre o ocorrido e alegou ter receio do público achar que ela seria uma "amiga ruim".

Juninho também comentou sobre a situação com Lucas. Ele acha que Alane vai usar essa conversa contra ele no jogo. "Ela tentou jogar um bagulho como se eu tivesse um compromisso com a Leidy... Ela vai tentar, e aí que eu vou pegar ela", disse.