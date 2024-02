Ancelotti diz que críticas do Barcelona à arbitragem 'não são profissionais'

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, se recusou a responder neste sábado (3) sobre as denúncias do Barcelona contra a arbitragem no Campeonato Espanhol, afirmando que este debate "não é profissional".

O presidente do Barça, Joan Laporta, e o técnico Xavi Hernández criticaram os árbitros na sexta-feira por supostamente favorecerem o time merengue.

Xavi afirmou que a liga estava "completamente adulterada" pela influência do Real Madrid sobre a arbitragem, enquanto Laporta acusou o clube da capital de pressionar os árbitros. "É uma vergonha", afirmou o dirigente em uma entrevista à emissora Rac1.

"Eu sou um profissional e, como profissional, não quero descer a este nível por respeito ao futebol espanhol. Então não me perguntem mais sobre isto. Não quero descer, não é um nível de profissionais", declarou Ancelotti em entrevista coletiva na véspera do duelo contra o Atlético de Madrid.

Antes da 23ª rodada do Campeonato Espanhol, o Real Madrid é o líder com 57 pontos, dez à frente de Atlético e Barcelona (3º e 4º), que também estão atrás do Girona (2º com 55 pontos).

Ancelotti deverá ter muitos desfalques na defesa para o clássico, já que além dos já conhecidos Éder Militão e David Alaba, Antonio Rüdiger, que sofreu uma pancada na partida contra o Getafe, pode não ter condições de enfrentar os 'colchoneros'.

"Rüdiger melhorou muito nos últimos dias e hoje esperamos o mesmo. Vamos avaliá-lo amanhã e depois tomaremos uma decisão. Foi uma pancada em um músculo não muito grave, mas devemos avaliá-lo. Ele será relacionado, e amanhã vou decidir se pode jogar ou não", declarou o treinador.

Caso Rüdiger não possa entrar em campo, e com a suspensão do volante Aurélien Tchouameni, que também pode jogar como zagueiro, o mais provável é que Dani Carvajal passe para o meio da linha defensiva. Ferland Mendy e Eduardo Camavinga também podem fazer a função.

"Sim, a terceira opção seria Camavinga, que nunca fez isso, mas pode fazer por características. Ele é rápido e firme nos duelos. Seriam as três opções", admitiu Ancelotti.

