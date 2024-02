Dia D contra a dengue: Prefeitura de SP testa drone para combater focos do Aedes aegypti

A Prefeitura de São Paulo apresentou neste sábado, 3, um protótipo de um drone agrícola adaptado para o combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti. O equipamento foi exposto durante uma agenda do Dia D de Combate à Dengue, com a expectativa de compra de ao mais cinco unidades nas próximas semanas. Valores, quantia e prazos não foram definidos, com a licitação ainda em elaboração.

Esse tipo de tecnologia já foi testada na cidade em 2016, porém voltada à identificação de possíveis criadouros. No caso atual, o município está utilizando o equipamento para aplicar diretamente o larvicida em locais a que não têm acesso. O Estado de São Paulo teve uma alta de 26,7% nos casos de dengue em relação ao mesmo período do ano passado.

"Existem muitos imóveis que às vezes estão fechados e, para a Vigilância Sanitária adentrar, tem toda uma burocracia e precisa ter todo um cuidado para manter aquele patrimônio preservado. Isso demanda muito tempo e energia", justificou o prefeito Ricardo Nunes (MDB) durante agenda pública do Dia D.

O protótipo foi utilizado em alguns dos bairros com mais casos de dengue na cidade, como Itaquera, na zona leste, e Vila Jaguara, na oeste. "A utilização de um drone específico, capaz de fazer a aplicação do larvicida, vai agilizar bastante. Identificando o local onde existe um criadouro, a gente sobe o drone e faz a aplicação do larvicida, para ter o controle", explicou Nunes.

A Prefeitura pretende manter ao menos um drone para cada uma das seis Coordenadorias Regionais de Saúde, porém a quantia definitiva ainda está em estudo. "É um teste. Nas próximas semanas será concluída a fase de pesquisa e a cidade passará a ter um maior número de drones", apontou Luiz Artur Vieira Caldeira, coordenador de Vigilância em Saúde.

O custo estimado ainda não foi informado. "Como se trata de uma licitação, vamos abrir para várias empresas e a que der o melhor preço é a que vai participar", afirmou o secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Zamarco.

A Prefeitura também diz ter dobrado de 30 para 60 o número de veículos utilizados em pulverização e aumentado, de 2 mil para 12 mil, o número de agentes de fiscalização.

Neste Dia D, todos os postos de saúde estão abertos, das 8h às 17h, com a realização de testes rápidos de dengue. A testagem também estará disponível durante a semana, com o resultado estimado em cerca de 15 minutos. Além disso, o mutirão envolve ações de controle nas residências, com a identificação de pontos com água parada e a aplicação de larvicidas.