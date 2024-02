Com mais de 90 anos, Stênio Garcia e Mauro Mendonça trocam homenagens na TV

Stênio Garcia, aos 91 anos de idade, recebeu uma série de depoimentos em sua homenagem durante o Programa do João exibido na noite deste sábado, 3, na Band. Entre eles, destacou-se a presença de outro veterano, o ator Mauro Mendonça, de 92 anos.

Mauro mandou um recado ao colega falando sobre a questão da vitalidade, já que ambos têm idades avançadas: "A fonte da juventude é tua fé, teu cuidado. Estar em dia com os anjos, com os santos, com Deus".

Stênio respondeu: "Mauro Mendonça é um dos grandes atores brasileiros. Um dos maiores atores brasileiros falando isso de você é melhor do que qualquer prêmio que você recebe".

João Silva, apresentador da atração, ainda comentou sobre o fato de, por muito tempo, artistas em idade mais avançada receberem um grande volume de homenagens apenas após a morte: "As pessoas tem que mudar isso. Homenagem tem que ser feita em vida."