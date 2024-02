Juninho discute com Alane e Leidy no 'BBB 24', após formação de Paredão

Logo após a formação do Paredão doneste domingo, 4, Juninho se indispôs com Alane e Leidy. A discussão começou pouco depois de Juninho, um dos emparedados, ao lado de Alane, Beatriz e Isabelle, ter defendido sua permanência na casa no programa ao vivo.

"Pra mim, inventar ou criar situações não é jogar limpo. Tem muita coisa acontecendo, vocês estão vendo. Muita deslealdade, papo de hiena atacando os outros", disse. Alane, então, foi lhe cobrar satisfações. "Ontem, na festa, eu flertei com você da seguinte maneira... A gente conversou de vários assuntos, Pará, o nome da minha filha... E foi lá que eu disse pra você, diante da situação que ocorreu, que você se sentiu ofendida com a questão da Fernanda, eu disse: 'Inclusive, te acho uma mulher muito bonita, e lá fora eu te 'pegaria'", explicou o participante.

Alane respondeu: "Você falou: 'Eu até te pegaria lá fora'. Eu falei que sou amiga da Leidy e não concordava com isso, e não tinha nada a ver. Estou me defendendo e vou continuar me defendendo."

"Eu te disse que pegaria lá fora. O que eu tive com a Leidy aqui, foi um flerte, rolou um beijinho no canto da boca, um estalinho", continuou Juninho. Alane rebateu: "Você deu em cima da amiga da menina que você deu um flerte, um selinho?"

Leidy, que estava próxima, também entrou na briga. A discussão girou em torno de um momento na festa em que ela teria "rebolado" em frente a Juninho. "Qual é o problema de ela rebolar?", questionou Alane. "Se eu rebolar eu sou vagabunda?", perguntou Leidy. Juninho afirmou: "Sabe o que eu acho? Vocês estão todas surtadas".