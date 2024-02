'BBB 24' tem madrugada com continuação de briga, promessa de voto e amizade estremecida

A madrugada doprometia ser recheada de intrigas já durante o programa ao vivo neste domingo, 4. Juninho, Alane e Leidy Elin protagonizaram uma discussão que seguiu repercutindo ao longo da noite.

Depois do fim da briga, o brother prometeu votar em uma das sisters e chamou a outra de "serpente sinistra". A amizade entre Davi e Isabelle ainda se mostrou estremecida após a sister ter sido indicada ao paredão.

Veja o resumo da madrugada

Formação de paredão

A noite de domingo terminou com mais um paredão formado. A líder Fernanda indicou Beatriz à berlinda. O programa também contou com uma dinâmica diferente após Davi atender ao Big Fone e separar a casa em dois grupos distintos.

Na primeira metade da votação, os integrantes votaram em alguém do outro grupo. Posteriormente, eles voltaram para votar em alguém do próprio grupo. Ao final, Juninho, Alane, Isabelle e Marcus Vinicius também acabaram indicados. Marcus, porém, escapou na Prova Bate e Volta.

Continuação de briga

A briga que envolveu Juninho, Alane e Leidy Elin durante o programa ao vivo seguiu mesmo após o fim da transmissão. A discussão teve início após o brother defender sua permanência na casa. "Para mim, inventar ou criar situações não é jogar limpo. Tem muita coisa acontecendo, vocês estão vendo. Muita deslealdade, papo de hiena atacando os outros", disse. Alane, então, foi lhe cobrar satisfações.

A briga começou sobre supostos "flertes" de Juninho com as sisters. Em certo ponto, a discussão passou a ficar mais acalorada e girou em torno de um momento na festa em que Leidy teria "rebolado" em frente a Juninho.

Promessa de voto e 'serpente sinistra'

Depois dos atritos, Juninho falou sobre o momento com outros brothers. Ele prometeu indicar Leidy Elin no próximo paredão, caso vença a Prova do Líder, e criticou a postura de Alane. "Para mim, ela não é nada de elegante. Ela é uma cobra que se disfarça quando quer. É a serpente sinistra mesmo", disse Juninho, que ainda declarou que a colega faz "voz do Exorcista" durante brigas.

Amizade de Isabelle e Davi estremecida

Michel votou em Isabelle, mas resolveu se justificar com a sister logo em seguida. Em certo momento da conversa, o brother envolveu Davi, que, segundo os dois, desperdiçou um voto que poderia ter salvado a dançarina da berlinda.

O motorista de aplicativo declarou que o professor "não era a favor" da amizade dele e de Isabelle. A sister, então, declarou: "Se eu fosse ouvir todo mundo dessa casa que vem falar de ti para mim, eu nem olhava mais para você. Já me falaram tanta coisa e eu não tenho coragem, como sua amiga, de te falar. [...] Eu entro no meio da conversa delas e defendo o Davi que eu conheço".

Ao final, o motorista de aplicativo se desculpou com a dançarina. "Me desculpe se eu troquei o meu voto, mas o voto é meu. Eu sei que eu poderia ter votado na Wanessa para te salvar, mas eu sigo a minha intuição", afirmou.