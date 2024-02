Vai chover nesta semana em São Paulo? Veja a previsão do tempo

A semana que se inicia será marcada por condições típicas de verão, com a presença do calor e pancadas isoladas de chuva no período da tarde, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo. Com relação aos termômetros, a máxima deve ficar perto dos 30ºC ao longo da semana, de acordo com a empresa de meteorologia Meteoblue.

Nesta segunda-feira, 5, a expectativa é de sol entre nuvens, mas com temperaturas em elevação. No fim do dia, há condições para pancadas isoladas, devido a chegada de uma brisa marítima.

Na terça-feira, 6, o sol aparece entre nuvens e favorece a elevação das temperaturas no decorrer do dia. "O tempo abafado e a chegada da brisa marítima mantêm a ocorrência de chuvas na forma de pancadas isoladas na Grande São Paulo, principalmente entre o fim da tarde e o início da noite", acrescenta o CGE.

A empresa de meteorologia Meteoblue acrescenta que as chuvas devem ser mais intensas nesta segunda-feira e a partir de sexta-feira, 9, dando uma leve trégua no meio da semana, conforme a previsão feita até o momento.

Veja a previsão para São Paulo nos próximos dias:

- Segunda-feira: entre 16ºC e 28ºC;

- Terça-feira: entre 18ºC e 28ºC;

- Quarta-feira: entre 18ºC e 29ºC;

- Quinta-feira: entre 19ºC e 29ºC;

- Sexta-feira: entre 19ºC e 28ºC.

De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, assim como na capital paulista, o dia será marcado em praticamente todo o Estado paulista pela presença de sol entre nuvens, o que aumenta a sensação de calor e tempo abafado.

"No decorrer das horas, porém, a soma deste calor com a umidade proveniente do oceano e da Amazônia criam condições para pancadas de chuva forte, seguidas por raios, vento e até mesmo granizo. Esse cenário vai ser bem típico de verão, ou seja, mesmo não havendo previsão de acumulados expressivos, recomenda-se atenção em áreas mais vulneráveis, uma vez que há condições para temporais", alerta o órgão estadual.

'Domo de calor'

A massa de calor que atinge a Argentina, descrita por especialistas como "domo de calor", deve se intensificar e avançar por cidades brasileiras ao longo dos próximos dias, especialmente na região Sul do País, segundo previsão divulgada pela MetSul Meteorologia. Como reflexo disso, as temperaturas máximas devem ficar perto ou até acima dos 40ºC em municípios gaúchos.

A perspectiva é de calor a semana inteira no Rio Grande do Sul, de acordo com o prognóstico da MetSul. A segunda metade desta semana e o período inicial do carnaval devem ter dias de calor muito intenso e, em algumas localidades, até extremo.

Também conhecido como bolha de calor, o fenômeno climático ocorre quando uma área de alta pressão permanece sobre a mesma região por dias ou até semanas, prendendo ar muito quente por baixo.