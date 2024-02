Atropelamento deixa um morto e três feridos na Baixada Fluminense

Rio - Elízio Silveira Cerqueira, de 69 anos, morreu e outras três pessoas ficaram feridas depois de um atropelamento, no domingo (4), na Estrada do Camboatá, no bairro Jardim Primavera, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Elízio chegou a ser socorrido e levado ao hospital Adão Pereira Nunes por uma equipe do Corpo de Bombeiros, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. Outros três homens também foram levados para a unidade: Mário Ferreira Campos, de 64 anos, está internado em estado grave com traumatismo cranioencefálico; Pedro Paulo, de aproximadamente 50 anos, sofreu um ferimento no peito, além de forte trauma no punho esquerdo e na clavícula. Seu estado de saúde é considerado estável; Izaías Vaz da Silva, de 83 anos, foi atendido e liberado horas depois sem ferimentos graves.

De acordo com a Polícia Civil, a motorista do veículo se apresentou espontaneamente na delegacia, foi ouvida e realizou exame de alcoolemia, cujo resultado deu negativo. O caso foi registrado na 60ª DP (Campos Elíseos). S