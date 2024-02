Mulher de Bruce Willis vai lançar livro: 'Demência pode abalar a estrutura de toda a família'

A mulher de Bruce Willis trabalha em um guia de cuidados baseado em sua experiência com o ator, diagnosticado com demência frontotemporal. O livro de Emma Heming Willis, ainda sem título, está previsto para 2025.

"A demência não afeta apenas o seu familiar, mas pode abalar a estrutura de toda uma família e de si mesmo, se você permitir", disse Emma Heming Willis em comunicado na segunda-feira.

"Identificar os recursos certos para me educar e me esclarecer tem sido poderoso e me deu espaço para continuar avançando da maneira mais positiva para eu ser a melhor mãe, mulher, filha, amiga e parceira de cuidados. Quero poder compartilhar isso com a próxima pessoa que estiver aqui".

O livro será lançado pela editora de Maria Shriver, The Open Field, que faz parte da Penguin Random House. Willis combinará histórias pessoais com entrevistas e conselhos de especialistas.

"Tenho muito orgulho da maneira como ela usa sua voz para ajudar os outros", disse Shriver em comunicado. "Os cuidadores são heróis anônimos em nossa sociedade - eles precisam de orientação, apoio, conhecimento, juntamente com uma comunidade e um guia."