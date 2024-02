Adolescente é apreendido por furtar e engolir corrente de ouro avaliada em R$ 10 mil no Guarujá

Um adolescente de 17 anos foi apreendido sob suspeita de furto e posterior ingestão de uma corrente de ouro, avaliada em cerca de R$ 10 mil, neste domingo, 4, no litoral paulista. O furto ocorreu na faixa de areia da Praia da Enseada, no Guarujá.

Segundo a prefeitura da cidade, guardas municipais foram acionados após o furto da corrente de um banhista, nas proximidades da Avenida Atlântica. A equipe da Guarda Civil Municipal (GCM), então, iniciou a perseguição ao jovem, que tentou fugir de bicicleta.

Por volta das 13h o menor foi apreendido no Jardim Virgínia. Apesar do reconhecimento pela vítima, o jovem não portava a corrente roubada. Suspeitando que o adolescente tivesse ingerido o objeto, os guardas o encaminharam à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Enseada.

No local, após a realização de um exame de raio X, foi confirmado que a corrente estava no estômago do suspeito. Para resolver a situação, o menor foi submetido a procedimentos para induzir a expulsão do objeto, incluindo o uso de laxantes.

De acordo com informações da prefeitura, a bicicleta utilizada na fuga pelo adolescente foi apreendida e recolhida ao Pátio Municipal. Entretanto, não foram divulgadas informações sobre a recuperação da corrente. O caso foi registrado pela vítima na Delegacia Sede do município.