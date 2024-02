Renascer: Veja quem são os personagens e elenco da segunda fase da novela

Nesta segunda-feira, 5, o capítulo demarca o início de uma fase da novela, avançando 30 anos no tempo para espelhar a era atual. Sob a direção de Bruno Luperi, que dá continuidade ao legado de Benedito Ruy Barbosa, a novela mantém a essência de oito de seus personagens originais.

Inácia (Edvana Carvalho), Padre Santo (Chico Diaz), Jacutinga (Juliana Paes) e Norberto (Matheus Nachtergaele) seguem com os mesmos intérpretes, enquanto José Inocêncio, Deocleciano, Morena e Rachid ganham novos rostos. A narrativa se expande com a inclusão de 18 personagens inéditos. Saiba mais a seguir:

José Inocêncio

José Inocêncio, antes vivido pelo ator Humberto Carrão em sua juventude, passa a ser interpretado por Marcos Palmeira. Ele retorna à trama como um homem experiente, na casa dos 60 anos. O amor que nutria por Maria Santa (Duda Santos) resultou em uma família de quatro filhos: José Augusto (Renan Monteiro), José Bento (Marcello Melo Jr.), José Venâncio (Rodrigo Simas) e João Pedro (Juan Paiva). No entanto, o relacionamento entre pai e filhos foi marcado pela distância e a severidade, especialmente com João Pedro, a quem José Inocêncio nunca perdoou pelas circunstâncias trágicas do nascimento, que levaram à morte de Maria Santa. A vida de José Inocêncio toma um novo rumo quando Mariana (Theresa Fonseca) entra em sua vida, trazida por João Pedro, revelando sentimentos há muito guardados.

Deocleciano

Deocleciano, interpretado inicialmente por Adanilo e agora por Jackson Antunes, é um pilar na trama de Renascer. Este personagem destaca-se como o leal e valente braço-direito de José Inocêncio (Humberto Carrão/Marcos Palmeira), além de ser seu amigo e um dos colaboradores mais antigos.

Profundamente dedicado e respeitador de seu patrão, Deocleciano compartilha sua vida com Morena (Uiliana Lima/Ana Cecília Costa). Juntos, eles assumem o papel de padrinhos de João Pedro (Juan Paiva), o filho mais novo e distanciado de José Inocêncio, preenchendo um espaço especial em suas vidas, como o filho que nunca tiveram.

Morena

Ana Cecília Costa assume o papel de Morena, esposa de Deocleciano (Adanilo/Jackson Antunes), substituindo Uiliana Lima.

Antes de seu casamento, Morena trabalhava na casa de Jacutinga (Juliana Paes), um bordel notório na região. Conhecida por sua perspicácia e franqueza, Morena se torna uma figura maternal para João Pedro (Juan Paiva), oferecendo cuidado e apoio após o falecimento trágico de Maria Santa (Duda Santos).

Rachid

Gabriel Sater e seu pai, Almir Sater, compartilham a interpretação de um personagem marcante, o mascate, que surge já no episódio inicial da novela. Ele desempenha um papel crucial na vida do jovem José Inocêncio (Humberto Carrão/Marcos Palmeira), agindo como seu protetor celestial.

O personagem, de origem libanesa, tem a notável habilidade de curar, literalmente costurando a pele de José Inocêncio de volta ao corpo, salvando-o assim de uma das emboscadas mais dramáticas e definidoras que enfrentará em sua jornada.

Mariana

Com seus vinte e poucos anos e uma aparência juvenil, Mariana, interpretada por Theresa Fonseca, encanta a todos com sua beleza e ar inocente, escondendo seu verdadeiro motivo: uma vingança contra José Inocêncio. Neta de Belarmino, ela desperta o amor de José Inocêncio, lembrando-o da falecida Santinha. Por trás de sua doçura, Mariana é astuta e determinada, impulsionada pelas histórias de injustiças sofridas por sua família pelas mãos de José Inocêncio. Enquanto luta com sentimentos conflitantes, incluindo um amor profundo por João Pedro e uma fixação por José Inocêncio, Mariana escolhe a vingança como seu caminho, decidida a fazer justiça pelo legado de seu avô.

José Augusto

O primogênito de Maria Santa (Duda Santos) e José Inocêncio (Humberto Carrão/Marcos Palmeira), José Augusto, personagem de Renan Monteiro, seguiu para Salvador na infância para se dedicar aos estudos. Formou-se em medicina, almejando conquistar o reconhecimento do pai. Contudo, sua carreira toma um rumo inesperado ao se ver envolvido em uma investigação no hospital onde trabalha.

José Bento

O segundo herdeiro de José Inocêncio (Humberto Carrão/Marcos Palmeira) se muda primeiro para Salvador para estudar e, em seguida, se estabelece em São Paulo. Lá, José Bento (Marcello Melo Jr.) leva a vida como advogado, dedicando-se minimamente ao trabalho e dependendo financeiramente do suporte de seu pai.

José Venâncio

O terceiro filho de José Inocêncio, José Venâncio (Rodrigo Simas), trilhou seu próprio caminho e conquistou estabilidade financeira na carreira de publicitário. Apesar de sua independência, ele sempre ansiou pelo carinho de seu pai. Sua vida pessoal é marcada por um casamento conturbado com Eliana (Sophie Charlotte), embora seu coração pertença a Buba (Gabriela Medeiros).

João Pedro

João Pedro (Juan Paiva), o filho mais novo de José Inocêncio (Humberto Carrão/Marcos Palmeira) é um rapaz simples e esforçado, carregando a dor do desdém paterno e a tristeza pela perda da mãe durante seu nascimento. Permanecendo na fazenda, ele se dedica com paixão ao cultivo do cacau. João enfrenta um dilema emocional profundo, dividido entre seu amor por Mariana (Theresa Fonseca) e a decisão dela de permanecer ao lado de seu pai.

Eliana

Mulher de José Venâncio, Eliana (Sophie Charlotte) é vista como uma oportunista, priorizando sua aparência ao escolher não ter filhos para preservar sua forma física. Após ser substituída por outra na vida de seu marido, ela se torna obstinada em descobrir todos os segredos de Buba, sua rival.

Buba

Buba (Gabriela Medeiros), a segunda mulher de José Venâncio (Rodrigo Simas), é uma mulher de sucesso em sua carreira e almeja a maternidade. No entanto, ela enfrenta desafios significativos devido ao preconceito por ser uma mulher trans, uma realidade que coloca à prova a força e a união do casal.