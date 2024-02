'BBB 24' tem Davi como alvo no Sincerão e bate-boca entre Fernanda, Alane e Beatriz

Na edição desta segunda-feira, 5, do Big Brother Brasil 24, o jogo esquentou com a realização do Sincerão. A dinâmica envolveu não apenas os emparedados da semana - Alane, Beatriz, Isabelle e Juninho -, mas também a líder Fernanda, o anjo Matteus, e outros participantes, que foram desafiados a expor seus votos e sentimentos em relação aos colegas de confinamento.

A líder Fernanda e o anjo Matteus, juntamente com os quatro emparedados, se viram no centro das atenções ao terem de revelar suas escolhas de votação do último Paredão. Além disso, Raquele, Michel, Wanessa e Marcus Vinícius também foram convocados para o desafio. A tarefa era clara: direcionar uma "flechada" a um colega, categorizando-o como "Merece meu desprezo", "Joga sujo" ou "Fraco", seguido de apontar quem mais os incomoda na casa, evitando repetições.

Davi foi o principal alvo da noite, recebendo três acusações de "Jogo Sujo". Fernanda e Alane não ficaram muito atrás, ambas com duas flechadas. Juninho, por sua vez, enfrentou uma noite difícil, colecionando duas flechas, uma de cada categoria, e ainda foi eleito por três colegas como o participante mais incômodo da casa.

Davi é alvo de críticas no Sincerão

Davi não estava entre os indicados ao Paredão nesta semana do Big Brother Brasil, graças à imunidade conquistada ao atender o Big Fone. No entanto, durante a dinâmica do Sincerão, ele se tornou um dos principais focos.

Três colegas de confinamento, Raquele, Michel e Wanessa Camargo, o escolheram como exemplo de "Jogo Sujo". As críticas foram diretas, com Wanessa Camargo apontando comportamentos de Davi que considerou desrespeitosos, principalmente em relação às mulheres da casa. Além disso, os brothers mencionaram sua habilidade de persuadir e manipular dentro do jogo.

Davi, por sua vez, acompanhava as acusações com risadas, ouvidas até mesmo na área externa da casa. Apesar das críticas recebidas, ele não teve a chance de se defender durante o programa ao vivo.

Alane, Fernanda e Beatriz

Alane e Fernanda continuaram seu embate durante o programa, acusando uma à outra de "Jogo Sujo". Alane criticou Fernanda por comentários sobre seu corpo, afirmando sentir-se afetada, apesar de tentar demonstrar o contrário. Em um gesto teatral, chegou a levantar a perna durante sua fala, ironizando as críticas recebidas.

Fernanda, admitindo ter afrontado Alane, justificou sua atitude como uma tentativa de impor limites, expressando arrependimento pelas "baixarias ditas na academia". Além disso, acusou Alane de manipular conversas para atender a seus próprios interesses, rotulando a discussão na academia como "uma briga de menina".

Beatriz direcionou críticas a Fernanda, marcando-a como "Jogo Sujo" devido à sua postura excessivamente alegre, que a incomodava. Fernanda respondeu com indiferença, destacando a distância emocional entre as duas: "Não tenho muito o que falar de você, porque prefiro manter distância".

Alane e Juninho

Juninho apontou Alane como "Jogo Sujo" e argumentou que ela tende a distorcer o que os outros dizem. Ele relembrou um episódio específico de flerte na última festa, que acabou gerando polêmica após a formação do Paredão.

Durante o programa ao vivo, Juninho criticou a postura de Alane, mencionando que o modo como ela se expressa quando está nervosa o assustou. "Ela grita de uma forma que me assustou ontem", disse ele.

Alane teve a chance de rebater e não hesitou em se defender. Ela negou qualquer interesse em Juninho e expressou seu cansaço ao interagir com ele, destacando a necessidade de sempre reafirmar seus princípios e valores. "Eu não lhe pegaria em nenhum lugar... Eu desprezo totalmente você", afirmou Alane de forma direta.

Confira as escolhas que aqueceram o jogo:

- Michel acusou Davi de "Jogo Sujo" e apontou Juninho como o mais incômodo;

- Wanessa Camargo também viu Davi jogando sujo, mas se incomodou mais com Isabelle;

- Raquele elegeu Davi como jogador sujo e Alane como a mais incômoda;

- Marcus Vinicius reprovou Juninho, classificando-o como "Merece meu desprezo", e se incomodou com Raquele;

- Juninho viu Alane jogando sujo e se incomodou com Yasmin Brunet;

- Alane apontou Fernanda como jogadora suja e também se incomodou com Juninho;

- Isabelle achou Yasmin Brunet "Fraca" e se incomodou com Matteus;

- Beatriz não poupou Fernanda, chamando-a de "Jogo Sujo", e também se incomodou com Juninho;

- Matteus achou que Juninho está jogando sujo e se incomodou com Pitel;

- Fernanda viu Alane como jogadora suja e se incomodou com Yasmin Brunet.

As repercussões após o Sincerão

Depois da lavagem de roupa suja da dinâmica, os moradores da casa repercutiram alguns dos momentos. Davi, que foi alvo de críticas, decidiu conversar com Yasmin, após ser alertado por Matteus que a sister estava chateada.

Para a conversa, a influenciadora pediu para que Lucas estivesse presente para "depois Davi não dizer que esqueceu o que falou".

Durante a conversa, Davi pediu desculpas por ter falado "psiu" para Yasmin, e disse que entendia que a interjeição poderia ser interpretada como um pedido para que ela se calasse, mas que não era o caso. "É um costume meu, que eu trago lá de fora, que eu trago da minha vida".

Após a explicação, Yasmin disse que aceitou as desculpas de Davi, mas sinalizou que acreditava que o pedido só tinha sido feito depois que Wanessa comentou sobre o "episódio do psiu" durante o Sincerão.

Davi também tentou conversar com Michel, que o acusou de jogar sujo na dinâmica. No entanto, o professor se recusou a falar com o baiano. "Não quero conversar agora, respeita o meu momento!", disse. Porém, logo após comentou com Giovana. "Eu sou vingativo. Eu poderia conversar agora".

Outro destaque da noite foi Fernanda analisando o comportamento de Beatriz e Davi. A sister falou para Giovana que acredita que os brothers perdem o controle muito facilmente. "Eu realmente acho que tem probleminha, que tem um parafuso a menos. Com essas pessoas tem que ter muito cuidado para falar. Eu acho 'dodói'. A Pitel fala para eu não falar mais isso, mas eu acho dodói. Acho ele [Davi] 'dodói', acho ela [Beatriz] 'dodói'. Eu acho que tem um certo destempero muito rápido ali. Isso não é normal."

Na nova dinâmica do BBB 24, líder, anjo e os indicados ao paredão se reúnem externamente para uma sessão de perguntas com o apresentador Tadeu Schmidt, focada nas percepções sobre o jogo e os colegas de confinamento. Os demais participantes assistem a interação pelo telão, sem possibilidade de intervenção, exceto se algum deles for diretamente mencionado, tendo então direito de resposta.

O Paredão desta semana foi formado no domingo, 4, com Beatriz indicada pela líder Fernanda, e Alane, Isabelle e Juninho escolhidos através de votação. Pela primeira vez nesta edição, a votação popular determinará quem será eliminado. O resultado, definindo qual participante deixa o programa, será anunciado nesta terça-feira, 6.