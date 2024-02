Filha de Martin Scorsese revela que o pai revê os próprios filmes e elogia seu trabalho

Francesca Scorsese, 24 anos, filha do cineasta Martin Scorsese, 81 anos, relatou em entrevista àque ela e o pai têm uma relação próxima, e que assistem filmes juntos. Fancesca viralizou após fazer vídeo do pai tentando adivinhar "gírias da Geração Z", e chegou a alcançar 3 milhões de visualizações.

"Às vezes ele me ensina algumas coisas [do filme]. Mas ele assiste como se nunca tivesse visto antes. Alguma coisa acontece e ele [fala] tipo, 'Ah! Isso é muito bom!'. E eu digo, 'Você literalmente fez isso.' É engraçado porque é quase uma primeira experiência, assistir comigo", diz ela.

Ela comenta também sobre ser uma "nepo baby" (termo usado para designar quando alguém é famoso por ter parentes no ramo do entretenimento), "Eu achava que era alguma coisa boa. Não sabia que seria subjulgada ou que as pessoas realmente não gostavam muito de 'nepo babies'. Eu não posso mudar quem sou, então eu só atentei descobrir como ser humilde e honesta. E ainda estou tentando, acho".

O trabalho mais recente de longa metragem de Francesca foi no filme Até Os Ossos, de Luca Guadagnino, e ela revelou ao jornal El País que se sentiu aliviada por ter conseguido o papel sem usar seu sobrenome. "Luca me contou que não fazia ideia de que eu era filha de Martin Scorsese". Ela comenta também que Martin sempre fez questão de incluir a arte e o cinema na vida da filha, "O cinema sempre esteve presente em nossa casa, no nosso universo, e eu achava normal conhecer as estrelas. Mas também houve vezes em que disse: 'Nossa, que incrível'".

Apesar da diferença de idade, Francesca e o pai têm uma relação muito próxima. Ela é fruto do quinto casamento do diretor com Helen Morris. Francesca também revelou à Vanity Fair que estava tendo uma conversa sincera com o pai sobre se sentir desmotivada. O cineasta disse a ela, na ocasião, que sente que "quando está fazendo arte, é o mais próximo que consegue chegar de Deus". A filha conta que isso a motiva: "sinto pura paixão para criar".

Recentemente, os dois fizeram um teaser para o anúncio do trailer do SquareSpace para o Super Bowl, sobre criar um website, conversando entre si sobre a criação de um website e sobre a linguagem tecnológica. Confira aqui .

* Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais.