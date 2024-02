Mulher de 74 anos é morta pelo irmão por causa de disputa por herança

Marli Medeiros Valério, de 74 anos, foi assassinada a tiros, nesta terça-feira (6), na Rua Potiraguá, Campo Grande, Zona Oeste. O irmão da vítima, Jorge Ferraz Valério, de 77, suspeito de cometer o crime, foi preso minutos depois. O ataque teria sido motivado por uma disputa por herança. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Jorge foi preso na Estrada do Lameirão, um dos acessos à Avenida Brasil, na altura do bairro de Santíssimo. A Polícia Militar apreendeu com o homem um revólver calibre 38 utilizado no crime.

Victor Hugo Valério de Lucena, filho de Marli, estava junto com a mãe na hora do ataque e sofreu ferimentos no rosto. Ele foi levado ao Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande. Não há informações sobre seu estado de saúde.