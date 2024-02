Ex-Prefeito de Quissamã, Armando Carneiro, perde recurso e permanece inelegível

Quissamã - O ex-prefeito de Quissamã, Armando Carneiro, enfrenta mais uma derrota judicial, visto que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou seu recurso para anulação da condenação por nepotismo. A decisão mantém Armando inelegível por três anos, impedindo-o de concorrer a cargos políticos. O ex-prefeito foi condenado por nomear familiares de sua esposa, Alexandra Moreira, quando governava a cidade do Norte Fluminense.



A condenação por nepotismo ocorreu devido à nomeação do tio e do primo da ex-primeira dama, Alexandra Moreira, para cargos na administração municipal. O desembargador Paulo Sérgio Prestes dos Santos rejeitou o pedido de anulação do recurso, destacando a ausência de elementos para aceitação do solicitado, uma vez que a condenação já existia.



Além da inelegibilidade, Armando Carneiro também teve a multa mantida e permanece impedido de ser nomeado em cargos públicos, bem como de receber benefícios ou incentivos fiscais creditícios do Estado, mesmo de forma indireta, por meio de empresas das quais seja sócio majoritário.



O ex-prefeito ainda possui a opção de recorrer ao Superior Tribunal Federal (STF). Entretanto, com a inelegibilidade confirmada, Armando não poderá concorrer à eleição municipal deste ano em Quissamã. A expectativa na cidade é que sua esposa, a vereadora Alexandra Moreira, seja a candidata do grupo político dos Carneiros. O caso reforça a importância da observância das normas contra nepotismo na administração pública.