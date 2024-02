Rock In Rio 2024: Katy Perry, Iza e Gloria Gaynor são anunciadas como atrações do festival

Katy Perry foi anunciada como nova atração do Rock in Rio 2024 na noite da terça-feira, 6. O festival revelou que a artista norte-americana será a principal do Palco Mundo no dia 20 de setembro, que será dedicado somente a atrações femininas.

Iza e Gloria Gaynor também foram confirmadas no Dia Delas, no Palco Sunset. Anteriormente, o evento já tinha revelado que Ivete Sangalo e Angelique Kidjo também farão parte do line-up no dia 20 de setembro.

Katy já tinha se apresentado no festival em 2011 e 2015. Essa será a segunda vez que o festival promove um dia dedicado 100% a artista femininas, a primeira vez foi em 2022.

O Rock in Rio 2024 acontecerá nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro. O Palco Mundo ainda receberá Imagine Dragons, no dia 14, além de Ed Sheeran, Joss Stone e Jão, no dia 19.

Ne-Yo também foi anunciado, mas ainda sem data confirmada. Luísa Sonza, Gloria Groove, Ludmilla, Lulu Santos também fazem parte da lista de artistas que vão se apresentar no festival.