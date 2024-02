De hermafrodita a mulher trans, Buba surpreende no remake de 'Renascer'; entenda mudanças

No capítulo da novelada última quarta-feira, 7, a personagem Buba foi apresentada aos telespectadores em cena com José Venâncio (Rodrigo Simas). Buba é interpretada por Gabriela Medeiros. Os dois contracenaram em cena íntima, em que a personagem também revelou que é uma mulher trans - diferente do enredo original, que a apresentava como "hermafrodita" (termo que caiu em desuso para a palavra "intersexo").

Na versão original de Renascer, de 1993, o roteiro original de Benedito Ruy Barbosa colocava Buba como intersexo, mas Bruno Luperi, autor do remake e neto de Benedito, preferiu trocar o perfil da personagem para transexual. Em entrevista para o Diário do Nordeste, ele fala que: "Buba tem uma função dramática de uma personagem que se relaciona com o filho de um protagonista que é um coronel".

Ele comentou também, durante a entrevista, sobre a função que a novela tem para o espectador: "É uma novela que tem questões muito, muito delicadas. Acho que uma das atualizações que essa novela precisa é dialogar com nosso tempo. Então, eu acho que esse é novo momento, de uma sociedade mais alerta, com mais pautas e urgências de como querem ver essas pautas sendo discutidas e aprofundadas.", disse.

Internautas que não viram a primeira edição da novela se surpreenderam com a cena do remake, além de terem expressado carinho pela atriz e elogiado a atuação de Rodrigo Simas. "Amei a estreia da Buba", disse um.