Na Itália, órgão regulador multa Amazon e British American Tobacco por propagandas sobre tabaco

A Autoridade de Competitividade da Itália, conhecida como AGCM, multou a Amazon e a British American Tobacco por enganar consumidores ao promover propagandas sobre os dispositivos de tabaco aquecido Glo Hyper sem destacar os riscos potenciais para a saúde.

Em nota, a AGCM afirma que as empresas violaram artigos do Código do Consumidor italiano ao anunciar o Glo Hyper X2 e o Glo Hyper air apenas como dispositivos eletrônicos e com foco no design, ignorando a funcionalidade de consumo de tabaco e avisos importantes, como classificação etária. "Essa é uma conduta seriamente enganosa que induz o consumidor a comprar um produto que apresenta riscos à saúde e é proibido para menores de idade", enfatizou o órgão regulador.

A Amazon foi multada em 1 milhão de euros e a British American Tobacco em 6 milhões de euros. A decisão ocorre quase um ano depois que a AGCM abriu uma investigação sobre as empresas em relação às suas práticas de publicidade. Ambas as empresas alegaram que vão recorrer da decisão e afirmaram seguir regras de conduta na comercialização dos dispositivos.

Alternativa ao cigarro

Os dispositivos de tabaco aquecido costumam ser comercializados como alternativa ao cigarro tradicional por, entre outros fatores, não emitir fumaça. Contudo, os produtos ainda contém substâncias tóxicas e potencialmente nocivas para a saúde. *Com informações da Dow Jones Newswires.