Parte do muro do Cemitério do Araçá cai após forte chuva em SP

A forte tempestade que atingiu a cidade de São Paulo na noite desta terça-feira, 13, derrubou parte do muro do Cemitério Araçá, localizado no Pacaembu, zona oeste da capital. Segundo a concessionária Cortel São Paulo, administradora do local, não houve feridos nem danos às sepulturas do cemitério.

"A concessionária já isolou o local e está tomando as devidas providências para a reconstrução do muro", disse a empresa. A Rua Monsenhor Alberto Pequeno permanece interditada para o tráfego de carros. Equipes de limpeza da Prefeitura de São Paulo também estão no local para realizar a limpeza na via pública.

Ainda de acordo com a concessionária, a mesma estrutura passou por uma reforma ainda em 2021, durante a gestão da Prefeitura de São Paulo, que já enviou engenheiros para avaliação da área.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo informou que nas últimas 12 horas foram registrados acumulados de chuva em todo o território paulista, que variaram entre 50mm e 165mm.

Na cidade de São Paulo, foram registrados 91mm. Uma forte chuva, acompanhada de rajadas de ventos, ocasionou pontos de alagamentos, transbordamento de córrego e quedas de árvores na região.

Conforme balanço do Corpo de Bombeiros, houve 48 chamados para quedas de árvores, 22 chamados para alagamentos e oito chamados para desabamentos na terça-feira. Todos sem vítimas.

Além do desabamento de parte do muro do Cemitério Araçá, houve transbordamento do Córrego Mooca, na altura da Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello com a Avenida Salim Farah Maluf. "Equipes da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil permanecem em campo monitorando as áreas atingidas", disse o órgão estadual

Os municípios da região metropolitana de São Paulo também registraram pontos de alagamento, mas sem ocorrências graves.

Medidas devem ser adotadas para amenizar os efeitos dos alagamentos:

- Evite transitar em ruas alagadas;

- Se a chuva causou inundações, não se aventure a enfrentar correntezas;

- Fique em lugar seguro. Se precisar, peça ajuda;

- Mantenha-se longe da rede elétrica e não pare debaixo de árvores;

- Abrigue-se em casas e prédios;

- Planeje suas viagens, para que haja menor possibilidade de enfrentar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas;

- Em caso de dúvida sobre vias bloqueadas, ligue para a central de atendimento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) por meio do número 156 ou entre no site da CET para saber como está o trânsito nas principais vias.