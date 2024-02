Confira os blocos de carnaval do Rio nesta quarta de cinzas

A partir das 12h desta quarta-feira de cinzas (14), o carnaval dá espaço para a volta do cotidiano regular. Mas no Rio de Janeiro, ainda há chance para o folião curtir animação nas ruas. Seis blocos oficiais se apresentam na capital carioca. O Ainda Aguento, no bairro Ribeira, Ilha do Governador, começou às 11h, e tem dispersão às 16h. Veja a lista completa.

Ainda Aguento

Horário: 11h

Local: Ribeira, Ilha do Governador

Cordão do Me Enterra na Quarta

Horário: 14h

Local: Glória

Planta na Mente

14h20

Local: Lapa

Guri da Merck

Horário: 15h

Local: Taquara

Batuque das Meninas

Horário: 16h

Local: Catete

Bloco da Bey

Horário: 18h

Local: Centro

A temporada de folia nas ruas vai até o próximo domingo (18), com mais 40 blocos, entre eles dois megablocos – o Bloco da Anitta, no sábado (17), e o Monobloco, no domingo. Os dois desfilam na Rua Primeiro de Março, no Centro.