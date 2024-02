Claudia Leitte muda letra de 'Caranguejo' para não citar Iemanjá e gera debates na web

Durante este carnaval, um vídeo retirado do DVD de 2014,, viralizou nas redes sociais. Nele, Claudia Leitte canta o hit de sua antiga banda, Babado Novo,. No show, a cantora - que é evangélica - troca os versos "Joga flores no mar/Saudando a rainha Iemanjá" por: "Joga flores no mar/Só louvo meu rei Yeshua", ("Yeshua" significa "Jesus" em hebraico).

A música foi cantada por Claudia pela primeira vez em 2004. Na época, ela ainda não havia se convertido e cantava com a letra original.

Caranguejo é uma composição de Alan Moraes, Durval Luz e Luciano Pinto, que trabalham há muitos anos com a cantora. Esta não é a primeira vez que Claudia Leitte faz a troca dos versos, como mostraram alguns seguidores.

A atitude gerou críticas e manifestações de apoio à cantora nas redes sociais. Quem a criticou, argumenta que o carnaval é uma manifestação cultural com inspiração nas religiões de matriz africana, criticando artistas que se "beneficiariam" da festa sem entender suas referências.

Outros seguires foram em defesa de Claudia, argumentando que a troca de versos foi feita por motivos religiosos e quem ataca a cantora estaria cometendo "intolerância". "Essa perseguição à Claudia é tão preguiçosa porém, os números, os prêmios e as multidões atrás dos seus trios respondem melhor que qualquer coisa", disse um seguidor.

'Macetando o Apocalipse'

Outra cantora evangélica, Baby do Brasil, também repercutiu neste carnaval. Em cima do trio, a cantora verbalizou: ""Todos atentos porque nós entramos em apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. Procure o Senhor enquanto é possível achá-lo", declarou Baby, pedindo para que Ivete cantasse Eva, canção de outros carnavais que, apesar do clima alegre, tematiza justamente o apocalipse.

"Eu não vou deixar acontecer, porque não tem apocalipse certo quando a gente 'maceta' o apocalipse", respondeu Ivete com choque e algum bom-humor. A cantora preferiu não ir pelo lado apocalíptico e preferiu cantar seu novo hit, Macetando, ao invés de Eva.