Viradouro atropela e conquista o título do Carnaval 2024

A Unidos do Viradouro, escola de samba de Niterói, foi a vencedora do Grupo Especial do Carnaval 2024. Com o enredo "Arroboboi, Dangbé", que abordou a energia do culto ao vodum serpente, a escola recebeu nota máxima em todos os quesitos, totalizando 270 pontos. A Imperatriz ficou em segundo lugar com 269,3 pontos, seguida pela Grande Rio com 269,2. Essa é a terceira vez que a Unidos do Viradouro conquista o título, tendo vencido anteriormente em 1997 e 2020.



Antes mesmo da leitura do último quesito, os torcedores da Viradouro já comemoravam o título com gritos de "É campeão!" e "O campeão voltou!".



A Unidos do Viradouro encerrou os desfiles do Grupo Especial de forma grandiosa, já que foi a última escola a passar pela Sapucaí, nas primeiras horas de terça-feira (13). Com uma apresentação quase impecável, a escola de Niterói trouxe como tema a ancestralidade e encantou o público ao abordar o culto ao vodum serpente na África e no Brasil. O enredo, desenvolvido pelo carnavalesco Tarcísio Zanon, fez uma viagem pela História, transmitindo uma mensagem de defesa da liberdade de culto e do respeito entre as religiões.