'BBB 24' tem madrugada de crise entre Deniziane e Matteus e choro de Davi por saudade

Na noite desta quarta-feira, 14, os brothers puderam curtir mais uma festa do líder no, desta vez feita para Lucas Henrique. O participante escolheu a temática escolar e foi presenteado até com uma roda de capoeira.

Mas, entre o restante do elenco, o clima não foi tão amistoso assim. Após comentários sobre a aparência de Matteus, o brother e Deniziane, seu romance na casa, entraram em crise. Houve até a sugestão de que os dois se separassem. Davi ainda se emocionou durante a festa com saudades da namorada.

Veja o resumo da madrugada do 'BBB 24'

Festa com tema 'escola'

Lucas Henrique recebeu sua primeira festa como líder na edição. O tema escolhido foi "escola" e os brothers puderam relembrar a infância com brincadeiras como pular corda e amarelinha. Em determinado momento, Lucas ganhou até uma roda de capoeira.

Casal em crise

Matteus e Deniziane não tiveram uma madrugada muito amistosa. Uma DR entre o casal se instaurou antes mesmo da festa, quanto o brother havia colocado um brinco falso. Ao mostrar a novidade para os colegas, Lucas Henrique declarou que o acessório "não tinha ficado tão legal". Deniziane, então, comentou: "Eu não falo mais nada".

Durante a festa, o brother expôs seu desconforto para a sister. "Eu me senti desconfortável, eu não me senti desrespeitado", pontuou ele. "Eu acho que, quando você conversou comigo, despertou alguns gatilhos que você não soube lidar na hora", rebateu Deniziane.

Foi o suficiente para que os dois repensassem a relação. Deniziane desabafou sobre o assunto durante a madrugada desta quinta-feira com outras sisters e revelou ter dúvidas sobre levar o romance para frente. "Eu acho que não estou sendo recíproca com tudo aquilo que ele me dá", afirmou, em conversa com Alane.

Mais tarde, a sister repetiu a observação para Matteus, que sugeriu que os dois parassem de se relacionar. "Se tu achar (sic) interessante a gente parar, a gente para. Eu só não quero ser um estorvo no caminho de ninguém", disse. Ela, então, pontuou que estava em dúvida e sugeriu que os dois voltassem a conversar nesta quinta.

Davi chora de saudades

A noite também foi de fortes emoções para Davi, que chorou por saudades da namorada. Tudo começou após o brother ouvir Te Amo Demais, de Marília Mendonça, durante a festa. "Sinto saudades da minha namorada. É uma pessoa que eu amo muito", disse. Fernanda consolou o brother e disse que os dois devem "se agarrar" em quem está feliz por eles fora da casa.