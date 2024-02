Mostra gratuita de filmes de Tarantino na Cinemateca terá de 'Pulp Fiction' a 'Kill Bill'

Para celebrar os 30 anos de, filme que consagrou o diretor Quentin Tarantino, a Cinemateca vai realizar uma programação especial para os fãs do renomado cineasta. Com início nesta quinta-feira, 15, a instituição realiza uma mostra gratuita com os filmes do diretor. A programação se estende até o dia 25 de fevereiro.

Dentre os principais longas a serem exibidos, está My Best Friend's Birthday, de 1987, o primeiro trabalho amador de Tarantino. Fragmentos do filme, que nunca foi finalizado, serão exibidos em uma "sessão rara" com Cães de Aluguel, de 1992, produção de estreia do cineasta.

A programação ainda conta com sessões ao ar livre dos dois volumes de Kill Bill, exibidos em 35mm. Além dos já citados, Jackie Brown, de 1997, Bastardos Inglórios, de 2009, Django Livre, de 2012, Os Oito Odiados, de 2015, e Era uma vez em Hollywood, de 2019, também poderão ser assistidos gratuitamente.

Para participar das sessões, basta comparecer à Cinemateca - localizada na Vila Clementino, na zona sul de São Paulo - com uma hora de antecedência para garantir os ingressos. As sessões de Kill Bill não possuirão distribuição de entradas, já que a lotação será mediante a ocupação das cadeiras no local. Caso chova, os dois volumes serão exibidos em salas internas do espaço.

Veja a programação da mostra gratuita de Tarantino na Cinemateca:

- 15/02/2024 - 20h (Sala Grande Otelo) - My Best Friend's Birthday;

- 15/02/2024 - 20h (Sala Grande Otelo) - Cães de Aluguel;

- 16/02/2024 - 20h (Sala Grande Otelo) - Jackie Brown;

- 17/02/2024 - 16h (Sala Grande Otelo) - Os Oito Odiados;

- 17/02/2024 - 20h (Área Externa) - Kill Bill: Vol. 1;

- 18/02/2024 - 17h (Sala Grande Otelo) - Django Livre;

- 18/02/2024 - 20h (Área Externa) - Kill Bill: Vol. 2;

- 22/02/2024 - 20h (Sala Grande Otelo) - Os Oito Odiados;

- 23/02/2024 - 20h (Sala Grande Otelo) - À Prova de Morte;

- 24/02/2024 - 16h30 (Sala Grande Otelo) - Cães de Aluguel;

- 24/02/2024 - 19h30 (Sala Grande Otelo) - Bastardos Inglórios;

- 25/02/2024 - 16h (Sala Grande Otelo) - Era uma vez em Hollywood;

- 25/02/2024 - 19h30 (Sala Grande Otelo) - Pulp Fiction: Tempo de Violência.