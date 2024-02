Festival Lagoa Rock retorna com grandes nomes do rock nacional em Macaé

Macaé - Após o sucesso do Carnaval da Alegria, Macaé se prepara para uma dose extra de adrenalina musical com a volta do "Festival Lagoa Rock – Arte e Sustentabilidade". Marcado para os dias 23, 24 e 25 de fevereiro, o evento promete transformar a Praia dos Cavaleiros em um palco vibrante, reunindo grandes nomes do rock nacional. As apresentações acontecerão das 19h à meia-noite nos dois primeiros dias e, no último dia, das 14h às 21h.



O palco, estrategicamente montado no posto 2, será o epicentro das performances arrebatadoras de bandas consagradas. Na abertura do festival, na sexta-feira (23), os veteranos Raimundos tomarão conta do espaço. Com trinta anos de trajetória, a banda brasiliense, inspirada pelos Ramones, promete um espetáculo repleto de clássicos como "Mulher de Fases", "I Saw You Saying" e "Eu Quero Ver o Oco".



No sábado (24), o Rei Midas iniciará a noite, seguido pela explosiva apresentação do Detonautas. Originários do Rio de Janeiro, o grupo de rock alternativo acumula uma sólida carreira desde 1997, com participações em grandes festivais nacionais e internacionais. Hits como "Olhos Certos", "Você Me Faz Tão Bem" e "O Dia Que Não Terminou" prometem envolver o público.



Encerrando o festival no domingo (25), a tarde será embalada por um DJ, e o pôr do sol será o cenário ideal para o show de Vitor Kley. O cantor, que despontou em 2009, conquistou o país com "O Sol" em 2017. Sucessos como "Morena", "Porta Retrato" e "A Tal Canção Pra Lua" certamente marcarão o ápice do evento.



O secretário de Cultura, Leandro Mussi, destaca a relevância do Festival Lagoa Rock para a cidade. “O Lagoa Rock é um evento tradicional do município e, por isso, tornou-se fundamental no nosso Calendário de Eventos. A iniciativa enriquece as opções culturais da cidade e leva entretenimento para moradores e turistas. O Carnaval foi um sucesso e encerramos a programação de fevereiro com muito rock´n roll”, ressalta Mussi.



O idealizador do Lagoa Rock, Koy Lemos, entusiasmado, destaca a retomada do festival com o apoio da gestão municipal desde o ano passado. “A edição de 2023 foi maravilhosa e, em 2024, vamos repetir esse sucesso”, frisa.