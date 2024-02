Três lugares bons para... experiências gastronômicas interessantes em três bairros da cidade

Foi em uma viagem à Itália que Gisele Paiva e Alexandre Ribeiro decidiram incluir comida boa em um negócio que começou como passatempo dominical e virou trabalho sério. Hoje, sanduíches à moda italiana, os famosos sorvetes Damp, vinhos e drinques são atrações que vão além dos títulos nas estantes do Sebo Pura Poesia, no bairro do Ipiranga. "As opções de lanche servidas na casa são inspiradas no famoso All'Antico Vinaio da cidade de Firenze", conta Gisele. "Quando voltamos de lá desenvolvemos com os fornecedores locais alguns ingredientes para manter a originalidade dos sanduíches, o pão Schicciata, que parece uma focaccia, foi um deles". Lá no sebo, enquanto decide entre levar pra casa um Drummond ou uma Adélia Prado, você também pode experimentar um clássico do Ipiranga desde os anos 1970: sorvetes da Damp , na loja servidos na casquinha. Entre os favoritos da clientela estão sabores como doce de coco com abóbora, zabaione, capim santo e tapioca.

R. Costa Aguiar,1112, Ipiranga, tel. 11 9 6348 4285. Quarta a Domingo das 11h às 19h

BEVERINO VINHOS

A principal estrela deste simpático restaurante na Vila Buarque, situado entre o burburinho de Higienópolis e a ferveção gastronômica das cercanias do Copan, é a carta de vinhos. O sommelier Bruno Bertoli abriu a casa há quatro anos com a missão de servir apenas vinhos naturais, orgânicos e biodinâmicos. É um lugar pequeno, com capacidade para 32 pessoas, que serve pratos sazonais. Nestes dias de calor em São Paulo, ostras "importadas" do Sul do país estão entre as mais pedidas na casa. No menu rotativo encontram-se ainda opções como a rillette de pato com molho de raiz forte, acompanhada de batata doce e laranja frita, a massa fresca, feita na casa, com manteiga de missô e sobremesas como o cheesecake basco de requeijão feito na casa e queijo canastra. Para acompanhar, um sortimento farto de vinhos em taça. Ou então peça para o Bruno, com 15 anos de serviço em restaurantes na Itália, França e Geórgia nas costas, te ajudar na tarefa de escolher o rótulo que mais combine com o prato do dia e, claro, com seu gosto pessoal. Um programa especialmente interessante para os amantes de bons vinhos naturais.

R. General Jardim, 702, Vila Buarque. Quarta a sexta das 19h às 23h. Sábado das 13h às 23h, e domingo das 13h às 16h. Reservas não são obrigatórias e podem ser feitas pelo WhatsApp (11) 98438-3597

J CAFÉ

Uma micro torrefação de cafés especiais é atração gastronômica praticamente única na Rua Guaipá, famosa pelas oficinas mecânicas e pontos de encontros de amantes de motos na Vila Leopoldina. O J Café é desses achados no bairro. Por ali são torrados cafés de diversas regiões do país, que você pode experimentar em uma das mesinhas do salão ou do quintal e também levar para casa, em pacotinhos caprichosamente preparados pelo proprietário, Mauricio Pagani. Ele abriu o café há dois anos com a ideia de ser pioneiro no bairro mesmo.

Os clientes chegam à casa como se estivessem prestes a entrar na sala de um amigo. Bebem seus cafés sem pressa enquanto escolhem um dos doces preparados pela chef Nana Fernandes, do Açucareiro da Nana, que mantém sua cozinha nos fundos do café. São dela especialidades como o bolo de brigadeiro, os sticks de chocolate incrementados com avelãs e castanhas, os biscoitos artesanais decorados com "carimbos" feitos com florezinhas naturais, uma delicadeza... Para os amantes do bom café, um programa interessantíssimo!

R. Guaipá, 186, Vila Leopoldina, tel.11 91118 0025. Segunda a sábado das 9h30 às 18h, fecha aos domingos