Kayky Brito comemora evolução na fisioterapia: 'Não desista'

Kayky Brito compartilhou nesta quinta-feira, 15, a evolução da rotação de seu braço direito após o acidente do grave acidente carro que sofreu em setembro do ano passado. O ator ficou internado por 27 dias e passou por uma cirurgia de fixação de fratura da pelve e do braço direito, além de ter respirado com auxílio de ventilação mecânica por 11 dias.

Em vídeo compartilhado em seu Instagram, Kayky comparou a rotação de seu braço direito. Na postagem, é possível ver algumas cicatrizes. "A recuperação física e mental venço no dia a dia. E você: não desista", aconselhou aos seguidores.

O ator está fazendo fisioterapia e acupuntura para recuperar completamente os movimentos. Além disso, ele também está passando por sessões com uma fonoaudióloga.

No início do mês, o ator também usou suas redes sociais para fazer uma reflexão sobre sua saúde mental após o acidente, afirmando que antes do ocorrido, era uma pessoa positiva. "Depois do fato eu fiquei mais sensitivo de uma forma que parece que onde eu ando, tem um buraco na minha frente", disse.

Relembre o acidente

Na madrugada de dois de setembro de 2023, Kayky Brito foi atropelado no Rio de Janeiro. Após o ocorrido, ele foi levado ao Hospital Municipal Miguel Couto e posteriormente foi transferido para um hospital particular.

O ator passou 27 dias internado e ficou em estado grave. Desde a liberação do hospital, ele está em recuperação, fazendo fisioterapia e passando por consultas com fonoaudiólogas.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais