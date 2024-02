Deniziane termina relacionamento com Matteus no confinamento do 'BBB 24'

Matteus e Deniziane terminaram o relacionamento nesta quinta-feira, 15. Os primeiros participantes a trocarem um beijo nodecidiram colocar um ponto final no namoro, porque a sister concluiu que o envolvimento com o brother estava prejudicando seu jogo.

Tudo começou quando Matteus tirou a barba e bigode. A reação de Deniziane o fez pensar que ela não teria gostado da mudança de visual. Na madrugada da quarta-feira, 14, durante a festa do líder, ele desabafou com ela que, por já ter sofrido bullying, se sente inseguro com sua aparência.

A sister pediu que ele a alertasse caso se sentisse magoado em algum momento, mas, posteriormente, comentou com Beatriz que tinha receio das consequências do relacionamento no seu jogo e criticou a personalidade intensa do então namorado. "Às vezes eu acho que ele está se moldando pra ficar comigo, eu não acho justo", ponderou.

No dia seguinte, os dois se reuniram na área externa da casa para discutir a relação. "Eu sinto que eu não quero perder esse lado bonito que a gente tem. [...] Foi genuíno, mas eu queria tentar, talvez, lá fora, porque aqui eu estou em uma pressão de jogo muito grande. E como eu entrei muito bitolada em não fazer casal, todos os dias eu me questiono sobre isso. Acho que isso está interferindo também na minha entrega, na nossa relação", disse ela.

"Queria tentar não ser um casal aqui dentro porque eu gosto muito de você, Matteus. Você é um cara que é perfeito. Só que eu acho que aqui eu estou nessa cobrança interna o tempo todo e não consigo ser eu (...) Se eu estou aqui, eu fico pensando como você está. Não que isso vá mudar porque a gente já criou uma relação, mas eu acho que vou tirar esse peso, sabe? De ter que estar 100% com você também", explicou.

Matteus respondeu: "Eu gosto muito de ti, não vou negar, o que a gente construiu aqui não foi nada forçado, não foi pressão de ninguém. Foi algo que a gente viveu, até te peço desculpas se fiz alguma coisa que tu não tenha gostado. Eu cheguei aqui com o intuito de também não ficar com ninguém, mas aconteceu, eu tenho isso muito claro comigo".

Assim que ela se retirou da conversa, o brother caiu no choro. Ao saber que o ex tinha chorado, Deniziane também derramou lágrimas e lamentou ter magoado Matteus.