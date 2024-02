Criminosos roubam 6 fuzis e 5,7 mil munições em casa de CAC na zona leste de SP

Um empresário de 37 anos com registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) teve 11 armas roubadas após ter a casa invadida por criminosos na noite desta quinta-feira, 15, na Penha, bairro da zona leste de São Paulo. Ele chegou a ser sequestrado e levado para outro bairro, mas foi localizado dentro do próprio carro momentos depois pela Polícia Militar.

De acordo com o boletim de ocorrência do caso, foram roubados seis fuzis e quatro pistolas de uso restrito, além de um revólver. Além disso, criminosos levaram 5.740 cartuchos, sendo 4 mil de calibre 7,62 mm para fuzil, 1 mil cartuchos 5,56 mm para fuzil, 120 45 mm para pistola, 600 9mm e 20 cartuchos para revólver calibre 38. Um colete balístico também consta na lista de objetos subtraídos.

Entre as armas roubadas estavam quatro fuzis calibre 7,62 mm, dois deles são idênticos: modelo IA 2 semiautomático da Imbel. Outro é um modelo Parafal M964A1 (Imbel) e o último é um M&P10 (S&W). Os dois outros fuzis são calibre 5,56 mm: um Fire Eagle 11 5 e outro IA 2. Entre as pistolas está uma Sig Sauer 9 milímetros, além de uma Glock de mesmo calibre. Além das munições, havia 30 carregadores sobressalentes de fuzis e 15 de pistola.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados por volta de 21h44 para atender à ocorrência. A equipe foi informada pela mulher do empresário que o local estava com a porta aberta quando ela chegou, o que gerou suspeita instantânea.

Ao chegar no local, na Rua Major Alberto Barbosa, os agentes verificaram que o interior da casa estava revirado, com caixas de armas de fogo vazias espalhadas pelo chão. A proprietária da residência informou que o namorado, que é CAC, deveria estar esperando no local.

Os policiais militares, então, verificarem as imagens de câmeras de segurança e viram que a vítima estava retirando o lixo quando dois homens o abordaram e entraram na residência. Depois de 15 minutos, os criminosos fugiram do local com a vítima dentro do próprio carro.

Com base no rastreamento do veículo, os PMs localizaram o carro e a vítima no bairro de Guaianases, também na zona leste. Conforme a secretaria, os criminosos roubaram diversos carregadores e cartuchos de arma de fogo, seis lunetas, um colete balístico, além de 11 armas de fogo. O celular da vítima também foi levado. O caso foi registrado como roubo no 31° Distrito Policial (Vila Carrão).