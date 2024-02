'BBB 24': o que é o Poder Curinga? Entenda a dinâmica que está de volta ao programa

Os participantes doacordaram com uma dinâmica diferente na manhã desta sexta-feira, 16. No confessionário da casa, os brothers e sisters se depararam com um jogo de sorte no qual tiveram a oportunidade de dar lances para conquistar o primeiro Poder Curinga da temporada. A regalia garantia uma imunidade.

Na prova intitulada Perde ou Ganha, os participantes tinham que lançar uma bolinha por uma rampa e, dependendo da casa em que caísse, as estalecas de cada um aumentavam ou diminuíam. Posteriormente, com o novo saldo, cada brother e sister pôde fazer lances para tentar adquirir a vantagem da semana. Quem se deu a melhor nesse leilão foi MC Bin Laden, que ganhou o poder e garantiu mais uma semana na disputa pelo prêmio milionário.

O primeiro a jogar foi Davi, que começou com 2000 estalecas e perdeu 800 no Perde e Ganha. Com o saldo final de 1200 estalecas, ele optou por utilizar esse valor como lance pela imunidade.

Em seguida, foi a vez de Pitel. A assistente social começou com 2010 estalecas e ganhou 800 no jogo, totalizando um saldo final de 2810 estalecas. Com esse montante, ela optou por dar um lance de 2110 estalecas pelo Poder Curinga.

Fernanda começou com 1600 estalecas, mas perdeu 800 no sorteio. Devido a isso, a doceira optou por não dar nenhum lance.

Lucas, Rodriguinho, Michel, Raquele, Deniziane, Yasmin e Alane receberam estalecas na dinâmica, porém nenhum deles fez o maior lance. Por outro lado, Matteus, Giovanna, Leidy Elin, Beatriz e Wanessa Camargo foram os participantes que perderam estalecas no sorteio.

O lance vitorioso foi feito por MC Bin Laden, que conquistou 500 estalecas no Perde e Ganha, acumulando um total de 3030 estalecas. Com esse montante, ele deu o lance pelo Poder Curinga, assegurando sua vitória na disputa.

Nesta sexta-feira, 16, a líder Raquele definirá seus alvos do 'Na Mira da Líder' para a próxima formação de paredão.