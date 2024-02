Xororó canta 'Evidências' em caminhada com os netos: 'Amor infinito', diz Sandy

O cantor Xororó, 66 anos, compartilhou em seu Instagram um vídeo soltando o vozeirão com a música, junto dos netos, Theo, 9 anos, filho de Sandy, e Otto, 7 anos, filho de Junior. O vídeo, divulgado na quinta, 15, é filmado em meio à natureza, com Xororó e os netos de costas, enquanto o sertanejo mostra a potência vocal. Na legenda, ele explica motivo da cantoria: "Atendendo ao pedido dos netos, que queriam ouvir o eco da natureza!". Sandy respondeu na postagem: "Amor infinito".

Durante o vídeo, tanto o avô Xororó quanto as crianças aparecem de costas, pois Sandy e seu ex-marido, Lucas Lima, já declararam o desejo de preservar a privacidade do filho. Sandy comentou sobre o assunto no podcast de Gio Ewbank: "Eu queria que essa escolha fosse dele porque ele não tem nada a ver com a minha fama". Junior também tomou a decisão de não mostrar o rosto do filho. Ele também tem uma filha mais nova, Lara, de 2 anos.

"Até explicar para estas crianças a grandeza e o talento dessa família toda, terão uns 30 anos. Que vídeo lindo!", disse uma internauta na postagem, "Vovôzeirão", brincou outra. "Nossa, eu me arrepiei vendo esse vídeo. Não só pela voz do Xororó, mas pela sensibilidade de um avô que registrou em alguns segundos o seu amor absoluto pelos netos. Que em um simples caminhar deixou registrado a vida em suas gerações. Que lindo. Emocionante", ponderou outra.