Artista usa IA para desenhar apresentadores de televisão como se fossem crianças da realeza

O artista Hidreley Diao conquistou a internet mais uma vez fazendo obras com a ajuda da inteligência artificial. No ano passado, ele já tinha viralizado ao colocar personalidades históricas como se fossem pessoas do século 21. Desta vez o paulista resolveu representar apresentadores de televisão do Brasil como se eles fossem crianças da realeza.

A ideia, segundo o artista, veio "aleatoriamente". "Sempre gostei de trabalhar com celebridades, de usar a imagem delas, eu participava de concursos de Photoshop há uns 10 anos, mais ou menos", conta. Enquanto pensava em novas publicações para a sua conta no Instagram, ele disse que foi enumerando os "reis da TV" e resolveu imaginar como eles seriam se tivessem nascido em alguma família real.

"Eu vejo essas estrelas da TV como reis mesmo, os reis da manhã, das tardes, dos domingos e eu queria colocar a coroa neles criança", continua ele, explicando que, desde que começou a publicar suas obras em sua conta no Instagram e viralizar com elas, acabou trocando o trabalho em uma empresa de salgados própria pela arte digital.

No entanto, se engana quem pensa que o trabalho dele é apenas dar comandos para um bot de inteligência artificial. "As pessoas imaginam que você digitar um texto explicando que você quer e a IA vai te dar exatamente aquilo, mas não é desse jeito, você tem que trabalhar bastante no Photoshop para poder ter uma um retorno legal", explica.

"Não é tão fácil trabalhar com IA, tem que dar uma estudada nela porque a cada dia que passa a tecnologia te dá mais opções, então para não ficar perdido, você tem que estar sempre se atualizando", conta o artista. "É muito divertido, mas para ter um resultado legal, agradar as pessoas, você tem que se dedicar bastante em cima de cada arte que está fazendo e o que eu mais gosto de fazer na hora de criar é saber que não tem limites", continua.

A repercussão da última leva de publicações foi tão boa quanto as outras. Em 2022, o artista já tinha chamado a atenção e aparecido no Estadão após criar imagens realistas da Turma da Mônica. Além disso, foi notado por veículos estrangeiros como o New York Post, quando repensou a família Simpsons, a revista Newsweek cobriu sobre sua reimaginação da estátua da liberdade e o Buzffeed, tanto a versão norte-americana quanto a brasileira deram espaço para as suas obras.

O artista não deve parar por aí, já está montando uma nova leva de crianças reais inspiradas em personalidades da televisão. E um seguidor deu uma ideia que pode ser a próxima publicação viral de Hiidreley. "Ele sugeriu fazer como seria o gêmeo de uma celebridade. Por exemplo, como seria o gêmeo homem de Madonna e colocar os dois abraçados. Seria uma ideia bem bacana, difícil de fazer, mas eu acho que vai ser legal", completa. Agora é esperar para ver...