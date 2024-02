Macaé atinge novo patamar no turismo com impacto de R$ 100 milhões na economia local

Macaé- As celebrações de Natal, Réveillon e Carnaval se tornaram catalisadores econômicos em Macaé, movimentando aproximadamente R$ 100 milhões e atraindo cerca de 500 mil visitantes. Esses eventos consagram o turismo como uma vertente econômica expressiva, destacando Macaé como um dos principais destinos do litoral fluminense. O prefeito Welberth Rezende enfatizou, nesta sexta-feira (16), o impacto positivo dessas festividades na economia local.



"Esses indicadores comprovam que nossos investimentos nesses eventos contribuem diretamente para tornar o turismo de Macaé competitivo entre os principais destinos da região. Priorizamos organização, segurança e infraestrutura, proporcionando uma experiência única que torna nossa cidade ideal para famílias", ressaltou o prefeito.



Turismo movimenta R$ 100 milhões em Macaé Foto: Divulgação

Durante o Natal Magia, aproximadamente 200 mil pessoas participaram das atividades especiais, movimentando cerca de R$ 45 milhões na cidade. O Réveillon atraiu mais de 100 mil pessoas, gerando cerca de R$ 20 milhões para a economia local, com a presença de mais de 80 ônibus de turismo nos dois pontos dos shows. O Carnaval contou com a participação de 150 mil pessoas, movimentando cerca de R$ 30 milhões e mais de 60 ônibus de turismo.O prefeito destacou que os impactos econômicos são ampliados pela atuação do comércio informal regulamentado pela prefeitura. A apresentação dos dados contou com a presença dos Secretários de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Vianna, e de Ordem Pública, Alan de Oliveira, além de representantes de instituições locais.Os hotéis registraram ocupação entre 95% e 100% no Réveillon e um aumento de 30% a 35% nas reservas para o Carnaval de 2024, segundo dados apresentados pelo Macaé Convention. O comércio local também viu um crescimento médio de 15% nas vendas durante o período de fim de ano e verão, impulsionado por ações governamentais como Macaíba e Cartão Educação, conforme a Associação Comercial e Industrial de Macaé (ACIM).Esses números indicam não apenas o sucesso dos eventos, mas também a consolidação de Macaé como um polo turístico e econômico na região. O desenvolvimento do turismo se destaca como fator-chave para a prosperidade econômica de Macaé, impulsionando setores como hotelaria, comércio e serviços.