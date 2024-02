Polícia Civil captura integrante de quadrilha especializada em roubos em Macaé

Macaé - No desfecho da tarde desta sexta-feira (16), a Polícia Civil da 123ª DP, sob a liderança do delegado titular, Dr. Pedro Emílio Braga, efetuou a prisão de L. S. S., em cumprimento a mandado judicial relacionado ao crime de roubo.



A criminosa integrava uma quadrilha especializada em roubos, utilizando a conhecida tática do "Boa noite Cinderela," que causou vítimas nas cidades de Campos e Macaé.



Após um trabalho de inteligência minucioso realizado pela equipe da 123ª DP, a mulher foi localizada e detida quando adentrava a academia que frequentava, situada na Rua Edgar Monteiro, nº176, Parque Eldorado, em Guarus.



A captura de L. S. S. representa um marco na desarticulação dessa associação criminosa, uma vez que seus comparsas já se encontram sob custódia. A detida foi encaminhada para a 146ª DP, em Guarus, aguardando transferência para o sistema prisional e permanecendo à disposição da Justiça.



A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população para fortalecer a segurança em Macaé. Denúncias podem ser feitas através do WhatsApp da 123ª DP - Macaé, pelo telefone (22) 98831 - 8043.