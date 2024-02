Pedro Cardoso diz que Globo quer 'apagá-lo' de 'A Grande Família'

Pedro Cardoso, ator conhecido por ter interpretado Agostinho Carrara em A Grande Família, da Globo, usou seu perfil no Instagram neste sábado, 17, para criticar a escolha de uma imagem que teria aparecido num "Top 10? plataforma Globoplay omitindo sua presença na divulgação da série. O Estadão contatou a plataforma a respeito da crítica, mas não obteve retorno até o momento.

"O apagamento da minha figura no cartaz promocional de A Grande Família não é acidental. É determinação de me apagar da história. Patético!", escreveu, numa reclamação acompanhada de um longo texto em que reflete sobre a questão de direitos autorais e a classe artística no País.

Vale destacar que as imagens de divulgação aparecem de formas distintas conforme o uso que o usuário faz da plataforma Globoplay. A equipe do Estadão acessou a plataforma na tarde deste sábado, 17, utilizando o acesso pela web em um computador, e também via aplicativo em tablet, e o formato das imagens aparece com um recorte diferente em cada um.

Numa das imagens, inclusive, aparece o rosto do Agostinho de Pedro Cardoso, deixando de fora Lucio Mauro Filho, o Tuco, que está do outro lado da imagem. Em geral, os atores na região centralizada da imagem (Marco Nanini, Marieta Severo, Guta Stresser e Vinicius Moreno) aparecem na maioria dos recortes.

O Estadão buscou contato com a assessoria da plataforma Globoplay, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.