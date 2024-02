Lewandowski: 'Fuga é problema localizado e não afeta o sistema prisional'

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, disse neste domingo que a fuga de dois detentos da penitenciária federal de Mossoró (RN)é pontual e não afeta a segurança do sistema. Ele deu as declarações na cidade, ao lado da governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT) .

"É um problema que, tenho que dizer, não afeta em hipótese nenhuma a segurança das cinco unidades prisionais federais. É um problema localizado e que será superado em breve com a colaboração de todos", declarou o ministro.

Ele também deixou claro que sua ida a Mossoró é um gesto político para demonstrar empenho do governo federal na recaptura desses criminosos.

"A minha presença aqui é antes de mais nada para mostrar que o governo federal está presente, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva está aqui também", disse Lewandowski.

O ministro disse que o governo prestigia as autoridades locais. Afirmou que está cultivando diálogos e trabalhando nas buscas pelos fugitivos. Segundo ele, há conversas com todos os envolvidos nas buscas para fazer um "apanhado geral" da situação e superar as dificuldades.

De acordo com ele, a viagem foi a convite da governadora Fátima Bezerra. O ministro também disse que há medidas a serem tomadas para curto, médio e longo prazo, mas não deu detalhes.

A fuga é politicamente sensível porque é a primeira da história do sistema federal. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse mais cedo que possivelmente houve conivência de pessoas dentro da unidade para que os presos escapassem.