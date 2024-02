Governadora do RN diz que momento é de união e destaca importância da presença de Lewandowski

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, afirmou há pouco em entrevista coletiva ao lado do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, que o momento é de união federativa. Ela afirmou que o governo do Estado e o federal estão disponibilizando efetivo policial para realizar as buscas dos fugitivos.

Bezerra e Lewandowski deram uma rápida entrevista à imprensa na delegacia da Polícia Federal de Mossoró, que coordena a procura dos dois detentos que fugiram do presídio federal de segurança máxima na cidade potiguar.

A governadora argumentou que, apesar de o presídio ser uma unidade do governo federal, é preciso união para que os criminosos voltem à prisão. "É muito importante a presença do ministro da Justiça em nosso Estado. Nosso foco é na captura dos fugitivos, isso não é um favor, é um dever. Somos um sistema único de segurança pública", afirmou Bezerra.

A governadora do Rio Grande do Norte aproveitou para elogiar o secretário Nacional de Políticas Penais do ministério, André Garcia, e dizer que os trabalhos estão sendo muito bem coordenados. "Momento é de cooperação e de união federativa. Os trabalhos estão sendo muito bem coordenados e, em breve, os fugitivos voltarão para onde nunca deveriam ter saído", repetiu Bezerra.