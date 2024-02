Lei Seca flagra motorista da Portela em teste do bafômetro

Um condutor de um dos carros alegóricos da Portela foi flagrado no teste de embriaguez feito por agentes da Operação Lei Seca, neste sábado (17), momentos antes do desfile das campeãs. De acordo com informações do Governo do Rio, a escola de samba prontamente providenciou um motorista substituto para a apresentação na Marquês de Sapucaí.



Ao todo, 52 condutores de carros alegóricos foram submetidos ao teste do bafômetro antes do desfile das campeãs. Apenas um foi flagrado e impedido de atuar pelas autoridades.



Segundo o Governo do Estado, este foi o único registro de alcoolemia no Sambódromo durante o período de carnaval. A fiscalização da Lei Seca também foi realizada entre os dias 9 e 12 em 171 motoristas de carros alegóricos. Todos passaram no teste do bafômetro.

A Portela, porém, comunicou que seus motoristas são terceirizados e que nenhum deles foi flagrado no teste do bafômetro.