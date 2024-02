Homem abandona a família ao ser abordado pela PRF

Uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na noite de sábado (17), terminou de maneira inesperada na Rodovia Washington Luiz, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Os agentes flagraram um homem dirigindo um carro roubado. O suspeito fugiu deixando dentro do veículo a mãe, a mulher e os quatro filhos do casal.



As equipes do Núcleo de Operações Especiais (NOE) da PRF patrulhavam a via no sentido Petrópolis quando suspeitaram de um carro e deram ordem de parada. O motorista não obedeceu e fugiu em alta velocidade. Ao acessar o retorno, o homem saiu do carro e correu, pulou as cercas divisórias entre as pistas e desapareceu.



O caso foi registrado na 59ª DP (Duque de Caxias).