Bafta Awards 2024: 'Oppenheimer' e 'Zona de Interesse' são destaques; veja lista de vencedores

Os Prêmios Bafta (Academia Britânica de Artes do Cinema e Televisão), também conhecidos como Bafta Awards, foram entregues neste domingo, 18.foi o destaque, vencendo as categorias de melhor filme, melhor diretor (Christopher Nolan), melhor ator (Cillian Murphy), melhor ator coadjuvante (Robert Downey Jr.), melhor fotografia, melhor edição e melhor trilha sonora original.

O filme sobre o 'pai' da bomba atômica já havia sido destaque na divulgação da lista de indicações, com 13 ao todo. Pobres Criaturas, que também teve muitas indicações (11), levou nas categorias de melhor atriz (Emma Stone), melhor figurino e melhor cabelo e maquiagem. Zona de Interesse venceu como melhor filme britânico, e também como melhor filme em língua não inglesa.

A cerimônia no Royal Festival Hall, dentro do Southbank Centre, em Londres, na Inglaterra, divulga os melhores filmes e atores do cinema internacional, contando também com a categoria de melhor filme britânico.

Veja a lista de vencedores e indicados nos prêmios Bafta 2024

A lista inclui os indicados em cada categoria, e o nome de cada vencedor em negrito.

Melhor Filme

Anatomia de Uma Queda

Os Rejeitados

Assassinos da Lua das Flores

Oppenheimer (vencedor)

Pobres Criaturas

Melhor Filme Britânico

Todos Nós Desconhecidos

How to Have Sex

Napoleão

The Old Oak

Pobres Criaturas

Rye Lane - Um Amor Inesperado

Saltburn

Scrapper

Wonka

Zona de Interesse (vencedor)

Melhor Ator

Bradley Cooper, Maestro

Colman Domingo, Rustin

Paul Giamatti, Os Rejeitados

Barry Keoghan, Saltburn

Cillian Murphy, Oppenheimer (vencedor)

Teo Yoo, Vidas Passadas

Melhor Atriz

Fantasia Barrino, A Cor Púrpura

Sandra Hüller, Anatomia de uma Queda

Carey Mulligan, Maestro

Vivian Oparah, Rye Lane - Um Amor Inesperado

Margot Robbie, Barbie

Emma Stone, Pobres Criaturas (vencedora)

Melhor Ator Coadjuvante

Robert De Niro, Assassinos da Lua das Flores

Robert Downey Jr., Oppenheimer (vencedor)

Jacob Elordi, Saltburn

Ryan Gosling, Barbie

Paul Mescal, Todos Nós Desconhecidos

Dominic Sessa, Os Rejeitados

Melhor Atriz Coadjuvante

Emily Blunt, Oppenheimer

Danielle Brooks, A Cor Púrpura

Claire Foy, Todos Nós Desconhecidos

Sandra Hüller, Zona de Interesse

Rosamund Pike, Saltburn

Da'Vine Joy Randolph, Os Rejeitados (vencedora)

Melhor Direção

Andrew Haigh, Todos Nós Desconhecidos

Justine Triet, Anatomia de uma Queda

Alexander Payne, Os Rejeitados

Bradley Cooper, Maestro

Christopher Nolan, Oppenheimer (vencedor)

Jonathan Glazer, Zona de Interesse

Melhor Roteiro Original

Justine Triet & Arthur Harari, Anatomia de uma Queda (vencedor)

Greta Gerwig & Noah Baumbach, Barbie

David Hemingson, Os Rejeitados

Bradley Cooper e Josh Singer, Maestro

Celine Song, Vidas Passadas

Melhor Roteiro Adaptado

Andrew Haigh, Todos Nós Desconhecidos

Cord Jefferson, American Fiction (vencedor)

Christopher Nolan, Oppenheimer

Tony McNamara, Pobres Criaturas

Jonathan Glazer, Zona de Interesse

Melhor Fotografia

Rodrigo Prieto, Assassinos da Lua das Flores

Matthew Libatique, Maestro

Hoyte van Hoytema, Oppenheimer (vencedor)

Robbie Ryan, Pobres Criaturas

Lukasz Zal, Zona de Interesse

Melhor Edição

Laurent Sénéchal, Anatomia de uma Queda

Thelma Schoonmaker, Assassinos da Lua das Flores

Jennifer Lame, Oppenheimer (vencedor)

Yorgos Mavropsaridis, Pobres Criaturas

Paul Watts, Zona de Interesse

Melhor Figurino

Jacqueline Durran, Barbie

Jacqueline West, Assassinos da Lua das Flores

Dave Crossman e Janty Yates, Napoleão

Ellen Mirojnick, Oppenheimer

Holly Waddington, Pobres Criaturas (vencedor)

Melhor Design de Produção

Sarah Greenwood e Kate Spencer, Barbie

Jack Fisk e Adam Willis, Assassinos da Lua das Flores

Ruth De Jong e Claire Kaufman, Oppenheimer

Shona Heath, James Price e Zsuzsa Mihalek, Pobres Criaturas

Chris Oddy, Joanna Maria Kus e Katarzyna Sikora, Zona de Interesse (vencedor)

Melhor Cabelo e Maquiagem

Assassinos da Lua das Flores

Maestro

Napoleão

Oppenheimer

Pobres Criaturas (vencedor)

Melhor Trilha Sonora Original

Robbie Robertson, Assassinos da Lua das Flores

Ludwig Göransson, Oppenheimer (vencedor)

Jerskin Fendrix, Pobres Criaturas

Anthony Willis, Saltburn

Daniel Pemberton, Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

Melhor Som

Ferrari

Maestro

Missão: Impossível - Acerto de Contas: Parte 1

Oppenheimer

Zona de Interesse (vencedor)

Melhores Efeitos Especiais

Resistência

Guardiões da Galáxia Vol. 3

Missão: Impossível - Acerto de Contas: Parte 1

Napoleão

Pobres Criaturas (vencedor)

Melhor Elenco

Todos Nós Desconhecidos

Anatomia de uma Queda

Os Rejeitados (vencedor)

How to Have Sex

Assassinos da Lua das Flores

Melhor Documentário

20 Dias em Mariupol (vencedor)

American Symphony

Beyond Utopia

Still: A Michael J. Fox Movie

Wham!

Melhor Longa-Metragem de Animação

O Menino e a Garça (vencedor)

A Fuga das Galinhas: A Ameaça dos Nuggets

Elementos

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

Melhor curta-metragem

Festival of Slaps

Gorka

Jellyfish and Lobster (vencedor)

Such a Lovely Day

Yellow

Melhor Curta-Metragem de Animação

Crab Day (vencedor)

Visible Mending

Wild Summon

Melhor estreia de diretor, roteirista ou produtor britânico

Lisa Selby, Rebecca

Lloyd-Evans e Alex Fry, Blue Bag Life

Christopher Sharp, Bobi Wine: The People's President

Savannah Leaf, Shirley O'Connor e Medb Riordan, Earth Mama (vencedor)

Molly Manning Walker How to Have Sex

Ella Glendining, Is Anybody Out There?

Melhor Revelação

Phoebe Dyvenor

Ayo Edebiri

Jacob Elordi

Mia McKenna-Bruce (vencedora)

Sophie Wilde

Melhor filme em língua não inglesa

20 Dias em Mariupol

Anatomia de uma Queda

Vidas Passadas

A Sociedade da Neve

Zona de Interesse (vencedor)