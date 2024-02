Linha 3-Vermelha do Metrô de SP tem falha e funciona com maiores intervalos

Uma falha na linha 3-Vermelha do Metrô na manhã desta segunda-feira, 19, tem provocado lentidão no trânsito de trens que ligam zona oeste, leste e centro de São Paulo. O problema aconteceu na região da estação República, no centro, por volta das 9h50 e provocou diminuição da velocidade dos trens e maior tempo de parada em todas as estações.

De acordo com a Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô), a falha ocorreu em um "equipamento de via" e uma equipe de manutenção está no local atuando para a normalização do serviço. Não há previsão, no entanto, para a conclusão do reparo.

Internautas reclamam da lentidão. "Caos total na linha vermelha", disse um passageiro em postagem no X, antigo Twitter. De acordo com ele, alguns trens não estão funcionando até o fim da linha, obrigando passageiros a descerem em estações intermediárias para pegar um novo trem até o destino final.

"Em razão desta ocorrência, no trecho entre as estações Santa Cecília e Sé, os trens utilizam uma única via (via singela) para seguir tanto para Corinthians-Itaquera quanto para Palmeiras-Barra Funda", explicou a companhia, justificando a lentidão e a necessidade de troca de trens pelos passageiros para finalizar o trajeto.