No 'BBB 24', Yasmin detona Nizam: 'Não quer corpo de mulher de verdade'

A modelo Yasmin Brunet criticou Nizam após descobrir os comentários que o ex-brother fez sobre seu corpo no Big Brother Brasil. Na manhã desta segunda, 19, Lucas Henrique contou para Yasmin e Leidy o que ouviu de Rodriguinho. Segundo ele, Nizam teria dito que "as mulheres da casa pareciam mais bonitas pela internet".

"Eu acho que me falaram isso pra amenizar algo que ele falou antes", comentou Lucas. Yasmin respondeu: "Claro... Ele não quer corpo de mulher de verdade."

Ao explicar a história para Wanessa, Yasmin disse: "O Nizam falou que ele achou que o corpo das mulheres aqui na casa iam ser mais bonitos, porque na internet eram mais bonitos. Aquele lindo, com a cara do gênio do Aladdin, com aquela barba bizarra, todo estranho."

Lucas Henrique disse à modelo que o comentário parecia direcionado a uma pessoa específica - no caso, à própria Yasmin.

Mais tarde, Yasmin chorou com as declarações e foi consolada por Wanessa. "Ele colocou várias coisas na minha cabeça", disse Yasmin. A cantora retrucou: "Você vai deixar ele entrar na sua cabeça?". A modelo respondeu: "Já entrou. São questões minhas", disse.

Wanessa retrucou: "Você é linda de morrer. Não deixa isso entrar na sua cabeça."

Relembre o caso

Logo na primeira semana do BBB 24, o cantor Rodriguinho fez uma série de comentários sobre a aparência, o corpo e os hábitos alimentares de Yasmin Brunet. Durante a liderança do ex-Travessos, em conversa com Nizam, o brother disse que o físico da modelo "já foi melhor" e que ela se descuidou.

No quarto do líder, onde é possível acompanhar imagens da casa, era possível ver Yasmin se preparando para tomar banho. Nizam, então, perguntou a opinião dos brothers sobre o corpo da modelo. O paratleta Vinicius Rodrigues se esquivou e respondeu que não gostava de loiras.

"Não estou falando de cor de cabelo", respondeu Nizam. Depois, Rodriguinho disse que o físico de Yasmin "já foi melhor".

"Ela já foi melhor, mas está mais velha hoje. Mas o rosto dela é lindo", disse Rodriguinho. "O rosto dela é lindo, mas acho o corpo dela meio estranho, tá ligado? A bunda dela...", respondeu Nizam.

Na casa, Yasmin chegou a dizer que sofria de compulsão alimentar.

Já eliminado, Nizam falou sobre a polêmica no programa Mais Você. "[Meu comportamento foi] Ridículo, infantil. Tenho uma irmã mulher, uma mãe e uma sobrinha. Imagina se falassem isso delas. Infelizmente, para aprender, a gente tem que errar. Estou feliz que saí nesse momento e consigo olhar para esse erro antes de ser algo muito pior. Consigo olhar, entender e me reconstruir", comentou o ex-brother.