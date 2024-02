'BBB 24': participantes fazem desfile de 'imperfeições'

Depois que as falas de Nizam sobre o corpo de Yasmin voltaram a ser comentadas na casa do, os brother se reuniram para um "desfile de imperfeições". Ao ver a amiga um pouco triste, Wanessa convidou todos os moradores da casa a mostrarem suas belezas naturais e comentarem sobre elas.

Cada um desfilou e falou sobre o que achava "imperfeito" no seu corpo, ao mesmo tempo em que exaltavam seus corpos naturais. "Eu sou mãe e também tenho estrias", disse Deniziane. "Eu era gordinho e tenho minhas marcas com muito orgulho", falou Matteus durante seu momento.

"Meu corpo é lindo, uma africana com a virilha preta escura e o bumbum também", comentou Leidy Elin sobre si. Isabelle falou sobre ter celulite e estrias. "Me amo como eu sou, tenho celulite, um monte de estrias, marcas nas costas de dança. Você é bela", disse para a Sister.

Michel comentou sobre como as pessoas costumam se referir a ele. "Quando olham no meu rosto e dizem 'que rosto lindo, que olho lindo, mas podia emagrecer, né?'. Aqueles que têm mania de pegar no meu peito sem minha autorização achando que é brincadeira, mas não é", disse o brother.

Mais uma a desfilar suas "imperfeições", Giovanna comentou sobre como se vê. "Tô de roupinha de malhar, tenho quadril largo, tenho gordura aqui, celulite...", disse para Yasmin. Raquele também foi no mesmo caminho, lembrando que Yasmin também é uma inspiração para ela. "Me sinto uma grande gostosa com as minhas celulites, a minha barriguinha e os meus peitões, igual a você, uma grande gostosa, minha inspiração", falou.

Já Fernanda, que está no paredão esta semana contra Matteus e Deniziane, resolveu falar sobre as marcas que tem na barriga. "Eu detesto ficar de biquíni, porque eu odeio o meu umbigo porque o meu piercing estourou, um buraco enorme, isso sempre foi uma fraqueza para mim. (...) Minha cesárea eu tô sempre escondendo, eu não gosto dela, mas agora eu vou usar biquíni mais baixo porque também é a minha história", contou Fernanda.

Outros participantes continuaram a se apresentar diante de Yasmin. "As pessoas falam do nosso corpo, mas isso não define quem a gente é", comentou Alane. "Nossos corpos mesmo com defeitos são as nossas casas e eles nos trouxeram até aqui, então eu sinto orgulho do meu e sinto orgulho do seu também", falou Pitel.

Já Rodriguinho, que estava no quarto no momento em que Nizam fez o comentário, aproveitou para apoiar a companheira de jogo. "O que eu falei para você hoje? Não se apaga por nada", disse.

"Estou vencendo a minha vergonha para estar aqui também por causa de você. Fiquei com muita vergonha de vir na piscina sem camiseta aqui dentro, mas estou aprendendo", completou MC Bin Laden, que apertou as mãos da modelo.

Com a atitude coletiva, emocionada, Yasmin resolveu disse: "Em quem eu vou votar agora? Eu amo vocês!"