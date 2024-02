Cantora de forró e marido morrem afogados ao tentar atravessar ponte

A cantora de forró Marcinha Sousa e seu marido, conhecido como "Ivan da Van", foram vítimas fatais de um afogamento após tentarem cruzar uma ponte com seu veículo no interior do Ceará, na cidade de Jardim.

Segundo informações do Bom dia Ceará, jornal matinal da TV Verdes Mares, afiliada da Rede Globo, o incidente ocorreu quando o carro foi arrastado pela correnteza de um rio, após fortes chuvas na região. Os corpos foram encontrados na noite de segunda-feira, 19. O casal estava desaparecido desde domingo, 18.

O Corpo de Bombeiros do Ceará, após ser acionado, localizou o veículo submerso a aproximadamente 100 metros de distância da ponte, no distrito de Bom Sucesso, zona rural de Jardim. O Estadão entrou em contato com o Corpo de Bombeiros para obter mais informações sobre o acidente e aguarda uma resposta.

Uma voz do forró cearense

Marcinha Sousa, aos 27 anos, era cantora de forró com quase 150 mil seguidores no Instagram. Nessa plataforma, divulgava músicas autorais de forró e piseiro, e compartilhava vídeos de suas apresentações. Seu trabalho incluiu o lançamento do videoclipe da música O Mundo Dá Voltas.