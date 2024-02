Homem é preso no Galeão por estuprar a irmã do sócio

O alemão Gerrit Serge Grobmaas foi preso no Aeroporto Internacional do Rio, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, na tarde de segunda-feira (19), pelo crime de estupro. Ele foi detido pouco antes de tentar embarcar rumo ao Chile.



Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu em Paraty, na Costa Verde, no dia 12, mas a vítima, também alemã, só denunciou o abuso no domingo (18).



A Delegacia Especial de Apoio ao Turismo emitiu um mandado de prisão temporária na segunda-feira (19) e o homem foi detido com o apoio da Delegacia de Atendimento Policial do Aeroporto Internacional do Rio e da Polícia Federal.



Patrícia Alemany, delegada titular da Deat, informou que o irmão da vítima era sócio do acusado e, ao saber do crime, agrediu o homem. O familiar foi indiciado por lesão corporal.