Motorista arranca sem pagar e arrasta vendedora

VÍDEO: Após realizar compra e não querer pagar, mulher arrasta vendedora na janela de carro em SP



Saiba mais https://t.co/P9tYL2GZSS pic.twitter.com/VEPr8yGply — Rede Onda Digital (@redeondadigital) February 20, 2024

Nesta segunda-feira (19), uma mulher foi presa após roubar produtos cosméticos de uma vendedora que acabou pendurada no carro da suspeita durante a fuga. O crime aconteceu por volta das 10h37 da manhã, no bairro Jardim Anielli, em São José do Rio Preto (SP). As informações são do Portal G1.De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima combinou o local de entrega via aplicativo de mensagens. Ao receber as caixas, a compradora arrancou com o veículo sem efetuar o pagamento de R$300 pela mercadoria. Desesperada, a vendedora se agarrou à porta do carro na tentativa de evitar o roubo. A cena foi capturada pelas câmeras de segurança da região.Alguns metros depois, a vítima caiu do carro e sofreu um corte na cabeça, além de vários ferimentos pelo corpo. A jovem foi levada para um hospital nas proximidades, onde recebeu atendimento médico.Na tarde do mesmo dia, a polícia localizou o veículo da suspeita no centro da cidade. A mulher disse aos agentes que havia feito uma compra com a mesma vendedora semanas atrás no valor de R$603. Contudo, ao receber os produtos, descobriu que em vez da mercadoria solicitada, havia abacates na embalagem. Então, a fim de se vingar, realizou uma nova compra com a jovem utilizando um nome diferente.Os produtos roubados foram apreendidos com a suspeita. Após prestar depoimento na delegacia, a mulher foi liberada. Policiais informaram que o caso está em investigação.