The Beatles: Sam Mendes vai dirigir quatro filmes sobre a banda

Os fãs do The Beatles estão bem-servidos de lançamentos nos últimos tempos. Após a canção inédita, em novembro passado, os ingleses vão ganhar quatro cinebiografias - todas com assinatura de Sam Mendes, vencedor do Oscar por(2000).

As produções dos novos filmes, focados individualmente em Paul McCartney, John Lennon, George Harrison e Ringo Starr, foi confirmada por Mendes ao portal Deadline, nesta terça, 20. "Fomos a Los Angeles pouco antes do Natal para apresentar o projeto. É justo dizer que fomos recebidos com entusiasmo por todos", disse o diretor. Por fim, a Sony foi escolhida para distribuir as produções.

A ideia é que os quatro filmes se conectem pelas mesmas histórias contadas sob o ponto de vista de cada integrante, até a derradeira separação, em 1970.

Esta é a primeira vez que Paul e Ringo - além das famílias de John e George - concederam direitos autorais para esse tipo de iniciativa. A produção executiva fica a cargo de Jeff Jones representando a Apple Corps, gravadora e organização multimídia fundada pela banda.

Os longas têm previsão de estreia para 2027.

O lançamento vem na esteira das diversas cinebiografias que vêm sendo lançadas nos últimos tempos - a exemplo do recém-lançado Bob Marley: One Love e do vindouro Back To Black, que contará a história de Amy Winehouse, com estreia prevista para maio nos EUA.